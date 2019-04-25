Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Ольга Рубахова рассказывает о провокаторской сущности желтых псевдопрофсоюзов

Опубликовано 25.04.2019 в разделе комментариев 0

Деятель, ликвидированной по суду Конфедерации Независимых Профсоюзов Ольга Рубахова рассказывает о провокаторской сущности желтых псевдопрофсоюзов, созданных властями и спецслужбами для подавления рабочего движения в Казахстане.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Если бы выбор был между Зеленским и Путиным, за кого бы вы проголосовали?:
Результаты
Интернет-ТВ
Ольга Рубахова рассказывает о провокаторской сущности желтых псевдопрофсоюзов
Ольга Рубахова рассказывает о провокаторской сущно...
25.04.2019
Чем Зеленский опасен для Путина?
25.04.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Из-за тупости генералов ядерная война становится перспективой ближайшего будущего (1)
Чем Зеленский опасен для Путина? (1)
Ольга Рубахова рассказывает о провокаторской сущности желтых псевдопрофсоюзов (0)
Как же Собянин нас боится! (1)
Токаев лишь обеспечивает сохранение власти в руках правящей семьи (1)
Путин упростил получение российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР (5)
ФБК нашел у Силуанова и Цаликова элитные дачи на Рублевке за миллиард рублей (4)
В Минздраве заявили об историческом рекорде продолжительности жизни россиян (10)
Почти половина россиян не одобряет горбачевскую перестройку (8)
Коллекторы получили свыше 800 млрд рублей долгов россиян в 2018 году (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Медвежонок телеграфирует из Казани на "Радио России"
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Перспектива ядерной войны становится практически стопроцентной
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Зачем Порошенко нужен перезапуск партии БПП
Максим Калашников Максим Калашников: Чем Зеленский опасен для Путина? Он вам не Галустян
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Мы мирные люди, его бронепоезд спешит к нам во Владивосток...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss