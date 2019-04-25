Токаев лишь обеспечивает сохранение власти в руках правящей семьи

Сюрприза не случилось. 23 апреля съезд правящей партии «Нур Отан» в переименованной столице Нур-Султан выдвинул в качестве кандидата Касым-Жомарта Токаева, которого рекомендовал председатель партии Нурсултан Назарбаев. Это многим было понятно уже тогда, когда при заявлении об отставке с поста президента Елбасы передал президентские обязанности по Конституции этому своему ближайшему соратнику.

Нет никаких сомнений, что Касым-Жомарт Токаев с большим преимуществом «победит» на этих внеочередных «выборах». Остальные участники лишь будут изображать «конкуренцию» и наличие фальшивой альтернативы. Одних кандидатов из системных партий допустят до гонки, других, таких же искусственных, отстреляют во время сбора подписей и экзаменов. Но очевидно, что кампания будет скоротечной и чисто технической.

Подобный план был заранее проработан в недрах Акорды и Токаев призван был по задумке укрепить общую систему преемственности власти, в которой сам пост президента стал менее значимым после конституционных поправок 2017 года. Как мы знаем был образован новый высший конституционный орган – Совет Безопасности, который пожизненно возглавил Нурсултан Назарбаев, продолжающий управлять всеми ветвями власти и сидящий на вершине государственной пирамиды.

Третьим участником системы стала Дарига Назарбаева, возглавившая тихо под громогласный шум переименований верхнюю палату Парламента – Сенат. По Конституции она в любой момент в случае болезни или смерти Токаева может занять кресло президента и оставаться в нем до окончания президентского срока без всяких выборов. Безусловно, она остается пока главной наследницей, призванной своей фигурой «подпереть» и укрепить новую конструкцию.

В определенный момент на самом верху было принято решение не выдвигать Даригу Назарбаеву на президентские выборы, так как она не обладает еще полноценным политическим опытом, кроме короткого периода руководства партии «Асар», и в случае участия в гонке могла бы сконцентрировать на себе весь негатив, скопившийся в обществе за тридцать лет правления ее отца.

Придушенные элитные группировки и конкурирующие члены правящей семьи также могли бы приложить усилия по ее дискредитации во время и после выборов. Кроме этого, Нурсултан Назарбаев хочет замаскировать династическую преемственность выдвижением третьего лица.

А сейчас после формального воцарения лояльного и близкого Касым-Жомарта Токаева у Дариги Назарбаевой появляется год или два для проведения массированной кампании по своему возвеличиванию, как государственной деятельницы. По сути, этими внеочередными «выборами» ей дается фора для укрепления позиций в качестве регента при несовершеннолетних сыновьях отца от третьего брака. Токаев лишь «греет» для нее и членов семьи президентское кресло, которое он сразу же уступит, когда наступит благоприятный момент.

Со стороны мы видим некий триумвират в лице Нурсултана Назарбаева-Елбасы и отца-основателя, действующего президента и всем выгодного Касым-Жомарта Токаева – формального и временного по своей природе «преемника», и Дариги Назрабаевой, занимающей пост спикера Сената, настоящей политической наследницы, которая должна пообтесаться и набраться опыта. Такой триумвират должен обеспечить нужную прочность всей конструкции во время процесса формирования династического правления.

Не надо питать никаких иллюзий о возможности каких-то либеральных послаблений в рамках этой диктатуры, которая уже не является даже типичной суперпрезидентской, как в других странах СНГ, а переходной формой к монархической системе наследования власти. Нурсултан Назарбаев уже превратился в настоящего суперхана, который освобожден от всякой ответственности, но является обладателем невиданной абсолютной власти в стиле азиатских сатрапий.

Он и дальше дергает за ниточки и протаскивает на вершину пищевой цепочки Даригу и членов своей семьи, с целью сохранения капиталов и власти. Нынешние внеочередные президентские выборы с марионеткой Токаевым нужны лишь для придания легитимности этих перемен и как удобное прикрытие установления нового режима. Правда, бросается в глаза то, что процедуры выборов проведены с большой спешкой, как будто правящая семья чего-то опасается.

Опасения могут быть связаны с состоянием здоровья Нурсултана Назарбаева, обусловлены страхами перед возможностью массовых беспорядков в результате социального взрыва, а также с интеграционными процессами в рамках ЕАЭС, которые противоречат духу и целям установления ханства в стране и могут означать для семьи потерю ряда экономических и политических рычагов и части власти. В целях опережения этих возможных угроз и форсируются процедуры и назначены очередные внеочередные президентские выборы.

Поколебать эти планы могут только преждевременная смерть или длительная госпитализация Елбасы или стихийное народное восстание по примеру апрельских событий 2010 года в соседнем Кыргызстане. В случае первого варианта, Касым-Жомарт Токаев из «временного» и технического президента сразу может превратиться в более серьезного игрока и остаться на посту как компромиссная фигура, устраивающая на определенный период многие группы. Правда это немедленно оживит борьбу придворных олигархов за власть.

В случае социального взрыва и стихийного восстания, все крапленые карты правящей семьи даже при жизни Елбасы, будут вскрыты, что сразу же приведет к крушению всей системы. Но в любом случае, нынешняя клика втянулась в опасную игру, балансируя между разными мировыми игроками, склоняясь одновременно в сторону и Запада, и Китая, на деле заинтересованных в сохранении и упрочнении нынешнего режима.

Параллельно с этим, внутри страны верхушка все больше закручивает гайки на крышке парового котла народного недовольства.

Сейчас Назарбаеву как воздух нужна имитация бурной общественной поддержки как самих «выборов», так и общего курса на обожествление и восхождение Елбасы, его окружения и ближних на монархический олимп. Для этого в течение последних лет ускоренными темпами лепится национал-консервативная идеология, которая должна создать новую опору трона из числа части молодежи и националистических движений.

Для сиюминутной цели подтверждения всенародности «осознанного выбора» власти сейчас вытаскивают на сцену всевозможных националистов и даже кандидата от «оппозиционной» ОСДП. В этом балагане будет представлен и «коммунист» из такой же марионеточной КНПК и даже правый либерал от «Ак Жола». Все эти кукольные персонажи будут звать граждан прийти на избирательные участки, так как одних только безвольных бюджетников уже явно недостаточно.

Но, кто бы что не делал, фаворит и реальный «победитель» уже определен и любое участие в этом спектакле будет означать подтверждение заранее определенных итогов. Тактика активного бойкота при этом остается единственно возможной и правильной для всех социально протестных групп, рабочих и гражданских активистов. Существует лишь возможность использовать этот короткий предвыборный период для самоорганизации, подготовки «стихийных» забастовок и митингов, и выдвижения целого ряда социальных и политических требований для разоблачения истинной сущности происходящих событий.