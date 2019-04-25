Общежитие Мосжиркомбината. Как нужда чиновников делает документы фальшивыми

23 апреля 2019 года в Кузьминском суде города Москвы прошли очередные слушания по двум искам чиновников из Росимущества к жильцам общежития Мосжиркомбината. Чинуши хотят выселить на улицу Батыргарееву (мать-одиночку с двумя детьми) и семью Викулиных (также есть дети). Почему? Квартиры нужны в интересах государства. А именно - для проживания подавших иски чиновников: Гороховой и Бобырева.

В ходе заседания 23 апреля чиновники соизволили уточнить исковые требования. Раньше они подали иски о выселении, забыв включить детей в список выселяемых. Теперь упущение исправлено - дети в иски о выселении включены. Следующее судебное заседание начнётся 28 мая в 11-00.

Отметим, что у людей из общежития Мосжиркомбината есть документы, подтверждающие их право на проживание. Чиновники из Росимущества заявляют, что квартиры самозахвачены, а документы жителей являются фальшивыми.

Что тут ещё можно сказать? Работаешь за жильё десятилетиями. Вселяешься, имея все документы. А потом твоё жильё понадобилось кому-то. Ну, например, холопам настоящих хозяев твоей родины. И всё. Твои документы фальшивы – иди на улицу! Таков конституционный порядок в нашем государстве. Не пора ли малость изменить этот порядок?

Напоминаем, что по закону "О приватизации жилищного фонда", "О введении в действие жилищного кодекса», другим законодательным актам РФ бывшие заводские общежития должны отходить к городу, на жильцов распространяются отношения социального найма и права на приватизацию жилья, но…. Но в итоге длительных пертурбаций - дом по адресу 1-й Грайвороновский проезд, 9, как и два других общежития Мосжиркомбината, завис между городом и Росимуществом. Росимущество начало раздаривать своим сотрудникам квартиры этого дома. А в этих квартирах уже кто-то живёт? Ничего. Жить не будет!