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Московский листок

Прыжки по граблям - наша национальная забава

Опубликовано 25.04.2019 автором в разделе комментариев 8

украина выборы зеленский
Прыжки по граблям - наша национальная забава

Министр иностранных дел Сергей Лавров наконец-то сорвал покровы!  В интервью телеканалу "Звезда" он ответил на вопрос, который мучит российских граждан уже пять лет   -  на кой хрен наши власть предержащие признали итоги выборов Порошенко в мае 2014 года? 

Оказывается, Москва тогда не стала выступать за непризнание украинских выборов по просьбе Берлина и Парижа, ведь Порошенко всем клятвенно обещал скорое окончание войны на Донбассе.  А потом вдруг упс!   -  какая неприятная неожиданность,   выяснилось, что никто войну прекращать не собирается, а планируется её разворачивать, а глупую, неопытную, простодушную Россию просто на...али. 

Что-то это мне до боли напоминает, однако.  Не так ли в 2011 году глупая, неопытная, простодушная Россия по просьбе Джо Байдена проголосовала за уничтожение страны Ливии, а потом выяснилось, что тогдашнего российского президента злостно на...али? 

Как же мы любим прыгать по граблям и легковерием объяснять собственные подлость и малодушие...



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Всего комментариев к статье: 8
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Признание итогов выборов Порошенки - ПЛАТА ЗА КРЫМ. Сейчас динамят признание, пытаясь выторговывать
более выгодную ЦЕНУ написал 25.04.2019 09:01
Торг уместен.
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(без названия)
Антипатриот. написал 25.04.2019 08:49
Какое искреннее и показательное возмущение патриотки Митиной!
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(без названия)
answer написал 25.04.2019 08:44
Как это зачем? Россия - это оплот всего реакционного. Сегодня основой системы власти являются буржуазные выборные процедуры и капитал. Россия выполняя свою реакционную миссию борется с революционными выступлениями (оранжевыми, красными и т.д.) и имеет доход от глобальных финансовых спекулянтов (вкладывая средства от продажи ресурсов в иностранные ценные бумаги и т.п.) Митина Ленина что ли не читала? Или считает, что Россия сегодня является одним из центров, освободительного социалистического движения, а не консервативным и реакционным центром?
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Кто и кого на...л?
На самом деле. написал 25.04.2019 08:36
"Россию просто на...али" Ну это ваши иллюзии заставляют чувствовать, что вас на...ли, а если бы у вас не было этих иллюзий и вы эти иллюзии не внушали другим, то не было бы и такого ощущения. Так что это вы на...ли тех, кто поверил вам и кого затем украинские военные убивали на востоке Украины. И за кровь вы несете такую же ответственность.
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че за тупость?
********** написал 25.04.2019 08:30
"признали итоги выборов" На тот хрен, что выборные процедуры и смена власти через эти процедуры это их декларируемые принципы. Именно поэтому они и Асада поддержали при том, что больше половины населения Сирии его не поддерживало. Или Митина питает надежды, что в их среде есть революционеры?
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А национальная идея -
Х...Й ВАМ! (С) написал 25.04.2019 08:30
ВСЕМ!
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(без названия)
Митина и грабли. написал 25.04.2019 08:25
Донбасс - это сброд из нациков, империалистов, шовинистов, военных, сотрудников спецслужб, уголовников, мошенников и т.д. При такой неопределенности их политических взглядов и непредсказуемости действий кто их поддерживать то будет? Только больные на голову типа местных авторов. Так что прыгать на грабли предлагает как раз Митина.
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(без названия)
Грамши написал 25.04.2019 08:23
Акела промахнулся с тех самых пор как нарушил присягу о защите Социалистического Отечества.19 лет сплошного лицемерия.
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