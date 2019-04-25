Прыжки по граблям - наша национальная забава

Министр иностранных дел Сергей Лавров наконец-то сорвал покровы! В интервью телеканалу "Звезда" он ответил на вопрос, который мучит российских граждан уже пять лет - на кой хрен наши власть предержащие признали итоги выборов Порошенко в мае 2014 года?

Оказывается, Москва тогда не стала выступать за непризнание украинских выборов по просьбе Берлина и Парижа, ведь Порошенко всем клятвенно обещал скорое окончание войны на Донбассе. А потом вдруг упс! - какая неприятная неожиданность, выяснилось, что никто войну прекращать не собирается, а планируется её разворачивать, а глупую, неопытную, простодушную Россию просто на...али.



Что-то это мне до боли напоминает, однако. Не так ли в 2011 году глупая, неопытная, простодушная Россия по просьбе Джо Байдена проголосовала за уничтожение страны Ливии, а потом выяснилось, что тогдашнего российского президента злостно на...али?

Как же мы любим прыгать по граблям и легковерием объяснять собственные подлость и малодушие...