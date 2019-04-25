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Московский листок

Путин не тушил лично пожары в Забайкалье, вот оно и горит всё...

Опубликовано 25.04.2019 в разделе комментариев 0

пожары силовигархия забайкалье
Путин не тушил лично пожары в Забайкалье, вот оно и горит всё...

Глава государства провел совещание, посвященное ликвидации последствий природных пожаров 19-20 апреля в Забайкалье. 

Оно прошло прямо в здании читинского аэропорта — в конференц-зале на втором этаже аэровокзала. Помимо краевых властей на нем присутствовал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и сразу семь федеральных министров. Позвали также глав пострадавших от огня районов. В зале заседания, в частности, были замечены Ятур Танхаев из Ононского района и Сергей Гальченко из Балейского. 

— С начала этой весны в Дальневосточном федеральном округе ситуация с пожарами сложилась сложная. Слава Богу, удалось избежать человеческих жертв, достаточно быстро в целом отреагировали по сравнению с подобной тяжелой ситуацией в прошлые годы, — сказал Владимир Путин в начале совещания. 

Глава государства особо отметил, что пожоги травы говорят о недостаточном информировании людей о последствиях, и призвал заняться соблюдением противопожарного режима. 

— Приближаются майские праздники, когда люди устраивают пикники. Конкретно здесь, в Чите, не до пикников, конечно. Но необходимо провести работу о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Конечно, есть люди, которые специально поджигают, но это говорит о том, что мы плохо работаем в части информирования населения, — отметит Путин.

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов рассказал президенту, что сумма ущерба, нанесенного пожарами, уже достигла 1 миллиарда рублей. В их числе 323 миллиона — это стоимость потерянного жилья и имущества. Еще чуть больше 600 миллионов — это ущерб сельскому хозяйству.

От редакции: Воистину, дифференцированный пиар - вот кто рулит, вот какой хвост виляет нынче главами государств, особенно нашей сырьевой империи. Вы вот помните, как этот же Путин летал в 2010-м году, лично якобы заливая очаги лесных пожаров с самолёта? Это был год жутких лесных пожаров, в Москве аж было не продохнуть в августе и сентябре. Недовольство масс росло, тут и Химкинский лес вырубали во мгле под транспондер, и там же штурмовали администрацию - недовольство властью, "вертикалью" тоже подогревалось как торфяники, уже не тлело, а воспламенялось, перекидывалось всё выше и выше. И вот тогда пришлось применить особую пиар-технологию "президент тушит пожары". Кстати, год назад мы видели эту же технологию в Кемерово, после трагедии в "Зимней вишне", где ненависть к местной власти уже перерастала в претензии к федеральной. И вот - волшебник в голубом вертолёте тотчас и прилетел с букетиком, ради возложения которого ФСО буквально заперла всех по квартирам в ближайших кварталах и выставила снайперов по крышам.

Нынче же - что? Народец покорный, пенсионную реформу проглотил не попернувшись, перевыборы были год назад, поэтому можно ни в какой самолёт МЧС не садиться, а летать на своём обыкновенном Иле-96. И хоть без жилья остались около трёхсот челвек - но не выходят же они на митинги? Так что можно ограничиться "руководством на месте", как это на самом деле и вовсе не для пиара делает тот самый Чим Чен Ын, с которым летел встречаться глава буржуазного нашего государства. Пожары - дело двадцатое, конечно. "Доклад в малом Совнаркоме"...

Ниже - хронологическая подборка по этой самолётно-тушительной теме.

Д.Ч. 

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