Россиянам могут запретить привозить из-за границы хамон и пармезан

Национальная мясная ассоциация предложила запретить россиянам привозить из-за границы мясную и молочную продукцию, а также усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе. Как сообщают "Ведомости", соответствующее предложение ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса, птицы и изделий из них, в том числе "Мираторг", "Черкизово", "Ремит" и "Велком", направила вице-премьеру Алексею Гордееву.

В частности, под запретом могут оказаться испанский хамон и итальянский пармезан. Исключение намерены сделать для молочных смесей и детского питания. Предложение поддержали Минсельхоз и Россельхознадзор.

По мнению авторов письма, ввозимая туристами из-за рубежа мясо-молочная продукция может быть заражена опасными болезнями животных, в частности АЧС и ящур. Один из каналов распространения вируса – антропогенный, вместе с путешественниками, рассказал изданию руководитель национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Если привезенная продукция заражена, то вирус может распространяться контактным путем, а также через пищевые отходы, которые попадают на свалки, откуда разносится по воздуху или дикими животными.

Молочная продукция тоже может быть опасна. Не каждый сыр готовится из пастеризованного молока. Следовательно, возбудители болезней, например ящура, могут также попасть через молочную продукцию в Россию, отметил Юшин.