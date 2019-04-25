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Московский листок

В "Матросской тишине" есть всё: не только VIP-камеры, но и возможность "вмазаться"

Опубликовано 25.04.2019 в разделе комментариев 1

москва позор наркомания фсин
В "Матросской тишине" есть всё: не только VIP-камеры, но и возможность "вмазаться"

В Москве двое заключенных следственного изолятора "Матросская тишина" получили смертельное отравление при употреблении наркотических веществ. Еще двое узников госпитализированы в тяжелом состоянии. 

"Умерших двое и двое в реанимации в тяжелом состоянии. Они употребили наркотик, переданный в продуктовой посылке, предположительно, смочив им ткань", - рассказал замдиректора ФСИН Валерий Максименко. Его слова приводит "Интерфакс". 

По словам Максименко, неизвестное психотропное вещество употреблялось внутривенно, путем укола. 

"Наркотик был передан в две камеры. В обеих пострадали люди. Вина наших сотрудников тоже есть - они все посылки тщательно досматривают, даже разламывают сигареты. Но выявлять наркотик в ткани у нас пока возможности нет", - сказал Максименко. 

Он добавил, что обстоятельства инцидента будут установлены в ходе служебной проверки. 

Валерий Максименко также уточнил РБК, что погибшим исполнилось 30 лет и 32 года. 

"Сейчас поднимаем все видеоархивы, кто был на свидании в этой камере, кто передавал посылки, думаю, скоро мы всю необходимую информацию получим", - добавил замглавы ФСИН. 

Как сообщил РБК источник во ФСИН, причиной отравления стал метадон. 

Ранее телеканал РЕН ТВ со ссылкой на анонимный источник сообщил, что от отравления неизвестными веществами погибли двое заключенных "Матросской тишины". Еще пять человек пострадали, пишет "Медиазона". 

По словам осведомленного источника "Интерфакса", один из погибших заключенных является фигурантом уголовного дела о краже, а выжившие - об обороте наркотических средств. 

В связи с произошедшим проводят проверку и сотрудники СК РФ. "По указанию руководства Главного следственного управления СК России по городу Москве организовано проведение доследственной проверки о возможном отравлении следственно арестованных, размещенной в средствах массовой информации", - сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка СК Юлия Иванова.

Отметим, что такого в Матросской тишине вполне следовало ожидать - ещё год назад там функционировали даже вип-камеры. Прокуратура Москвы в январе 2018-го года потребовала привлечь к уголовной ответственности сотрудников СИЗО "Матросская тишина" по результатам проверки информации СМИ о наличии в изоляторе VIP-камер.

"В декабре 2017-го прокурор столицы в ходе проверки в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Москве выявил несоответствие условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых нормам федерального и уголовно-исполнительного законодательства, в связи с чем начальнику УФСИН России по Москве внесено два представления об устранении выявленных нарушений", - цитирует Интерфакс сообщение Генпрокуратуры. 

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Всего комментариев к статье: 1
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Долой Государство!!!Вся власть Советам!!!
Грамши написал 25.04.2019 11:41
Это всего лишь следствие.Любое Государство-это легальный грабеж Народа,осуществляемый правящим классом.Независимая судебная Система в Государстве-это сказки для лохов.
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