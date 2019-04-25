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Московский листок

Ростовскую больницу отдадут в концессию только когда увидят строительные деяния эффективного концессионера

Опубликовано 25.04.2019 в разделе комментариев 0

медицина здравоохранение реформа ростов

ФОРУМ.мск одержал небольшую, промежуточную победу на региональном уровне. 

Вот после этой самой нашей публикации - зашевелились.

Ростов передает центральную горбольницу в концессию

Правящим в Ростове господам пришлось всё же поговорить вслух о беспрецедентном и ни с кем не обсуждавшемся решении - отдаль главную больницу города... в концессию! Вот же как широко нынче шагает внедрение низвергнутых проклятыми большевиками принципов капитализма.

Помните, как переживал старик Паниковский: "Где предприятия со смешанным капиталом, я вас спрашиваю?!" Тогда было весело, но теперь это реальность. Государственно-частное партнёрство, как говорится - причём частники, как правило, берутся из ближайшего окружения губернаторов, то есть власть по сути пригребает в свои личніе руки то советское, государственное, что тут ещё оставалось при их правлении...

Но - говорить власти с населением вслух по этому поводу всё же пришлось. И надо запомнить каждое слово, чтоб потом сверять.

На очередном заседании Законодательного собрания Ростовской области губернатор Василий Голубев прокомментировал отставку сити-менеджера Кушнарева, которая странным образом совпала по времени с принятием решения о передаче в концессию ЦГБ. 

Депутаты посчитали странным такое совпадение и попросили главу региона прокомментировать его. 

- Непонятно, как человек, планирующий передать такой важный объект в концессию, уходит с должности, - пояснили суть сомнений парламентарии. 

Губернатор предпочел не обсуждать с депутатами, что предшествовало принятию решения об отставке Кушнарева. 

- Человек принял такое решение. Что касается ЦГБ, то напомню, что вначале рассматривалась концессия всего комплекса. Но мы приняли решение немного другое. Мы не будем сдавать больницу в концессию. Сначала пусть инвестор построит корпус. Пусть построит больницу, сделает ее до определенного уровня, а потом будем говорить дальше. Такое решение принято, считайте, что я его первый раз объявил. Я знаю о намерении возможного будущего концессионера сделать хороший мощный медицинский комплекс, и мы сделаем все возможное, чтобы это намерение состоялось. Постоят комплекс - вернемся к разговору, - сообщил губернатор.

От редакции: Чтобы "намерение состоялось" (как же чарует порой "совремённый" язык колхозных по происождению миллионеров из путинской вертикали!), очевидно, надо вспомнить прецеденты, какой-то опыт иных городов, а может быть даже и столиц в этой сфере... Слова Валентины Великой нашей Матвиенко насчёт того, что улучшить "качество жизни" и здравоохранения можно только внедрением коммерческой медицины на местах, прозвучавшие где-то с год назад - поняли вполне конкретно. В Москве, например, такой же эксперимент наши реформаторы проводили в 63-й больнице, а вот в Волгограде реформа медицины шагала гораздо шире уже в 2016-м году. 

Целый ряд социальных объектов, расположенных в Волгограде и в отдельных районах Волгоградской области, был включен в план приватизации на 2017 год. Как стало известно V1.ru, согласно проекту бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, в числе зданий, которые в областной администрации решили выставить на продажу, присутствуют такие объекты, как:

детское психиатрическое отделение №3 (Волгоград, улица Героев Шипки, 5);

гинекологическое отделение родобъединения №3 (Волгоград, поселок Веселая Балка, 47);

здание инфекционного корпуса больницы (Волжский, улицы Коммунистическая, 25в);

незавершенное строительством здание хирургического корпуса больницы, степень готовности 45% (Камышин, улица Калинина, 115);

здание лечебного корпуса №3 (Жирновский район, село Медведица);

здание профилактория участковой больницы (Михайловский район, хутор Троицкий);

здание фельдшерско-акушерского пункта (Михайловский район, хутор Курин);

здание бактериологической лаборатории (Волгоград, поселок Веселая Балка, 61).

Видимо, сейчас в Сталинграде, у которого давно украли завоёванное геройское имя, отнимают всё вот это очередные концессионеры-приватизаторы. В общем, и губернатору Голубеву, и загадочному концессионеру, имя которого он боится называть, есть у кого поучиться и на чей сослаться размах. Вон же - вверх по матушке, по Волге как уже развернулись!

Д.Ч. 

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