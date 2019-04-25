Тем временем Рада приняла закон о первенстве украинского языка в публичных сферах

Верховная Рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ определяет украинский язык единственным государственным и содержит перечень граждан, которые обязаны им владеть и применять его при выполнении служебных обязанностей.

За закон проголосовали 278 народных депутатов, против - 38. Он вступает в силу через месяц со дня его опубликования, кроме ряда позиций, вступление которых отсрочено на несколько лет.

Украинским языком, согласно закону, должны владеть: руководство государства, депутаты, судьи, прокуроры, служащие Национального банка Украины, лица офицерского состава, которые проходят военную службу по контракту, педагоги, медики государственных и коммунальных заведений здравоохранения, перечисляет агентство "Униан".

Под публичными сферами понимаются образование и наука, культура, телевидение и радиовещание, печатные СМИ, книгоиздание и книгораспространение, электронные информационные системы, обслуживание потребителей, спорт, телекоммуникации и почтовая связь, юридические услуги, здравоохранение, транспорт, реклама, деятельность общественных объединений, политических партий.

Украинский язык также должен применяться при обозначении топонимов, изготовлении вывесок и табличек. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.

Закон предусматривает, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком как языком своего гражданства. При этом отмечается, что государство организует курсы украинского языка для взрослых и обеспечивает возможность свободно освоить государственный язык гражданам Украины, которые не имели такой возможности.

Лицо, претендующее на получение украинского гражданства, согласно закону, должно засвидетельствовать соответствующий уровень владения государственным языком. Исключение составляют лица, которые проходят военную службу в Вооруженных силах Украины и имеют государственные награды, а также лица, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для страны. Однако они должны освоить язык в течение года со дня получения гражданства.

Требования к уровню владения государственным языком, необходимого для получения гражданства Украины, определяет Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Эта норма вступает в силу через два года после вступления в силу закона. Также на два года отсрочено вступление в силу нормы о сдаче экзамена на уровень владения государственным языком, необходимый для получения гражданства Украины.

Документы, удостоверяющие личность гражданина Украины, должны быть составлены на государственном языке, но те, для кого он не родной, имеют право на транскрипцию фамилии и имени сообразно своей национальной традиции.

Во время принятия закона возле здания Верховной Рады проходил митинг в поддержку украинского языка с участием нескольких сотен человек. На акцию пришло много молодежи, передает "Интерфакс". Митинг прошел спокойно.

Зеленский ищет преподавателя по украинскому языку

Действующий президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook назвал принятие закона о языке историческим решением и "еще одним важным шагом на пути к ментальной независимости".

На прошлой неделе Порошенко выразил готовность подписать закон о языке и отметил, что будет счастлив это сделать. В штабе избранного президента страны Владимира Зеленского ранее сообщили, что "развитие и поддержка государственного языка - это одна из ключевых прерогатив президента", но более эффективен метод пряника, а не кнута. Известно, что Зеленский в речи часто переходит с украинского языка на русский.

Его супруга Елена Зеленская в интервью ВВС Украина рассказала, что оба они свободно общаются на украинском языке, но Зеленский ищет преподавателя, который помог бы ему "набрать скорость".

"Ведь посмотрите, Петр Алексеевич [Порошенко] говорит всегда медленно, с четкими паузами, разделяя фразы. Владимир тоже так может говорить, но это не его природный темп речи. Он быстро говорит. И когда начинает быстро говорить, в это время переводит, возникают задержки и появляется ощущение, что человек говорит не на своем языке", - пояснила супруга избранного президента.

Она отметила, что мужу приходится трудно подбирать слова на украинском, так как он "постоянно в стрессе, постоянно под напряжением и психологическим давлением". При этом Зеленская отметила, что в штабе ее супруга говорят только на украинском языке.

От редакции: Собственно, то самое зависание внимания в РФ на моменте перехода всё той же капиталистической власти, которое наблюдается сейчас - было и у "трампнашистов" несколько ранее. Неистребимая вера в то, что где-то откуда-то возьмётся "пророссийский" президент - живёт в обманутом собственными буржуями народе! Так что и от Зеленского наш пассивный электорат ждёт "нормализации отношений с РФ", поскольку это кажется здравым смыслом в России. Однако здравый смысл, как говорил Энгельс, хорошо в быту, а вот в политике он вредный советчик. И то, что "врвал грежный мой язык" украинский бомонд уже при Зеленском - имейте в виду на своём условном каледаре предпочтений.

Д.Ч.

Материалы по теме:

Чем Зеленский опасен для Путина?

"Зеленскийнаш": Украина вышла из соглашения о сохранении секретности советских изобретений