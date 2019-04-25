Судан оберегали от революции эксперты силовигарха Пригожина

Структуры, подконтрольные "путинскому повару", бизнесмену Евгению Пригожину, на протяжении последнего года пытались спасти от краха режим суданского диктатора Омара аль-Башира, используя внутрироссийские лекала. Об этом пишет "МБХ медиа" со ссылкой на документы центра "Досье".

Среди них - ограничение влияния оппозиционной прессы, выстраивание вертикали власти по образцу путинской, ужесточение законодательства для ликвидации оппозиционных настроений. Иногда политтехнологи даже забывали поменять в методичках слово "Россия" на "Судан", отмечает издание. Одно из немногих отличий от российских реалий - предложение организовывать публичные казни мародеров и другие зрелищные мероприятия, отвлекающие протестно настроенную аудиторию.

Проекты по преодолению крупномасштабного социально-экономического и политического кризиса в Судане разрабатывались политтехнологами Пригожина в Санкт-Петербурге и Хартуме. Один из таких проектов был составлен в июле 2018 года руководителем пригожинского оперативного штаба в Хартуме Сергеем Клюкиным и должен был обеспечить победу Омара аль-Башира на президентских выборах 2020 года, одновременно укрепив влияние РФ в Судане.

Бороться с "цветной революцией" в стране предлагалось, повысив качество провластных СМИ и их "управляемость", а также ограничив влияние оппозиционной прессы. В качестве инструментов борьбы с оппозиционной прессой названы "запрет на распространение печатной продукции в университетах", "создание сложных условий для работы редакций... путем проверок, введения новых требований и т.д." Говорится даже о повышении цен на рулонную бумагу, чтобы затруднить издание оппозиционных газет.

Еще один проект предполагал создание вертикали власти по образцу путинской, включающей введение Госсовета, общественных палат федерального и регионального уровня, а также нескольких федеральных округов с полномочными представителями президента. Еще один пункт - формирование суданского "Следственного комитета", который "подчиняется лично президенту".

Также предполагалось отделить президента в глазах населения от возглавляемой им крайне непопулярной "Партии национального конгресса", создав образ надпартийного национального лидера и президентского большинства, в которое должны войти национальные, научные, культурные, политические элиты Судана. Однако ничего этого сделать в итоге не удалось.

Предлагаемое решение проблем с политической оппозицией включало в себя создание видимости реальной политической борьбы путем смещения акцентов протеста с образа Башира на другие ведомства и политические силы. Также планировалась информационная кампания по внедрению в массовое сознание образа врага в лице США, Израиля и стран Евросоюза, пытающихся "путем цветных мятежей создать хаос, войну, разрушить традиционный уклад жизни".

Проблему президентских выборов, назначенных на 2020 год, планировалось решить за счет проекта "Преемник" и слухов о том, что в 2025 году, когда состоятся очередные президентские выборы, ожидается "глобальное обновление элиты" Судана за счет "честных молодых управленцев", которые "продолжат курс на обновление страны". "Сливать" информацию об этих планах предлагалось через подобие Telegram-каналов в Facebook.

Как Сруков, так и Собянин, ну а следом и Судан

Программа противодействия "цветным мятежам" предлагала разрешить силовым органам пресекать деятельность оппозиции, расширить юридическое понятие призыва к свержению государственного строя, ужесточить наказание за организацию и участие в несанкционированных митингах и собраниях и определить понятие "иностранный агент".

Также предлагалось организовать мониторинговую структуру для контроля за социальными сетями и месcенджерами, обеспечить органы власти возможностью досудебной блокировки ресурсов экстремистского характера и создать ряд "молодежных патриотических движений", а также принять ряд новых антиэкстремистских законов с освещением в СМИ их эффективности и своевременности.

Частью программы противодействия "цветному мятежу" стали урбанизм и планы создания комфортных городских пространств. А в местах народных волнений предлагалось проводить выставки и уличные праздники.

Еще один документ был составлен в Судане в конце декабря бывшим комиссаром движения "Наши" Михаилом Потепкиным, который также предложил проводить нейтральные или проправительственные мероприятия на основных площадках и маршрутах протестной активности, а также организовывать в местах потенциального проведения протестных акций ремонтно-профилактические работы. Все эти методы применяются против российской оппозиции.

Другие предложения включали в себя создание сети "псевдооппозиционных" аккаунтов и иные тактические приемы по манипулированию общественным мнением в интернете.

"Питерские" набивали руку в Москве

В январе 2019 года в Петербурге был составлен еще один документ, содержавший рекомендации, в российской практике аналогов не имевшие. В нем предлагалось распространять информацию о поджоге протестующими мечети, больницы, детского сада, краже зерна из государственного хранилища.

Еще одна смелая идея - показывать протестующих как "врагов ислама и традиционных ценностей" за счет распространения фейковых новостей о митингах с флагами ЛГБТ. Также рассматривалась организация стычек и конфликтов между протестующими группами, публичная, точечная люстрация "предателей Родины" и публичные казни мародеров и другие зрелищные мероприятия, отвлекающие протестно настроенную аудиторию.

В другом документе предлагается проведение информационной кампании в социальных сетях с радикальными призывами против Башира и ислама, а также распространение фейковых новостей о том, что митингующие получают деньги за участие в протесте.

Еще один сценарий фейковой новости должен был включать "задержание" иностранных граждан, которые на допросах должны сообщить, что прибыли в страну для организации гражданской войны. Также предлагается отвлекать внимание от митингов, обращая внимание на вопиющий случай, произошедший на митинге, с дальнейшим созданием общественной дискуссии на эту тему и официальным опровержением этой информации.

Многочисленные правительственные и военные источники в Хартуме подтвердили CNN, что правительство Башира получило контрпротестные предложения и начало действовать по ним, до того, как Башир был свергнут в ходе переворота. Один из чиновников бывшего режима заявил, что российские советники мониторили протесты с целью разработки плана по их подавлению с "минимальной, но приемлемой гибелью людей".

Другие источники в Хартуме сообщили CNN, что правительство Башира получило план и приступило к его реализации: так, начались задержания студентов из региона Дарфур и обвинение их в попытке разжигания гражданской войны. После падения режима Омара аль-Башира 11 апреля структурам Пригожина пришлось срочно приспосабливаться к новым условиям, публикуя "позитивную" информацию о ходе переворота.

Ранее пригожинские политтехнологи также провалили проект по продвижению "своих" кандидатов на президентских выборах на Мадагаскаре.

Суданская хунта не отдаст ею свергнутого

Армия Судана не выдаст отстраненного от власти президента Омара аль-Башира Международному уголовному суду (МУС). Об этом заявил на пресс-конференции в Хартуме глава политического комитета Военного совета страны генерал Омар Зейн аль-Абидин, слова которого приводит ТАСС.

"Омар аль-Башир находится в наших руках, - указал он. - Наш совет правит и привлекает к ответственности, но он не выдаст аль-Башира МУС". По словам генерала, "ни аль-Башир, ни один другой гражданин страны не будет выдан иностранным структурам". Аль-Абидин дал понять, что экс-президента будут судить на родине, а все виновные в гибели людей в ходе многомесячных акций протестов "предстанут перед судом и не уйдут от ответственности".

В марте 2009 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест аль-Башира. Он обвиняется в том, что лично отдавал приказы о подавлении беспорядков в провинции Дарфур и уничтожении мирного населения народностей фур, масалит и загхава. Пять из семи пунктов обвинения касаются преступлений против человечности и два - по военным преступлениям.

Аль-Башир стал первым действующим главой государства, в отношении которого МУС выдал ордер на арест. В результате свергнутый 11 апреля армией президент до последнего момента посещал только те страны, которые гарантировали, что не выдадут его суду.

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