Рязанские десантники не пожелали зеленеть погонами

Курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ) минувшей ночью устроили акцию протеста из-за смены цвета погон с традиционного для десантников голубого на зеленый. Они оставили у памятника генералу Маргелову новые погоны и таблички с надписями, где, в частности говорится: «Прости нас, Василий Филиппович, что не уберегли твои голубые погоны».

Как сообщил «Интерфаксу» источник в училище, участие в акции приняли более 40 курсантов, в том числе и сержанты. Также недовольные курсанты хотят обратиться к бывшему десантнику, а теперь депутату Госдумы Александру Шерину. Сам Шерин сообщил в Facebook, что солидарен с протестующими и не одобряет изменения традиционной формы курсантов-десантников.

- О! - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - если бы по всей стране провести флешмоб "не уберегли"... Что уж одни погоны-то вспоминать - и флаг страны не уберегли, и страну саму, ныне раздробленную и возглавляемую тем классом, который в ней был в 1917-м свергнут и бесправен. Но мысль курсантов движется в верном направлении - реформаторы отнимают всё то, что составляло не просто символы, а славу, а самую суть социалистических завоеваний нашей родины, которые мы тоже не уберегли, и вот поэтому правящий класс теперь создаёт для охраны себя от нас Нацгвардию ("гвардию реформ" - о которой Ельцин ещё мечтал), забирает Знамя Победы у Бессмертного полка...

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