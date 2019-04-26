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Московский листок

Макрон призвал урезать Шенген

Опубликовано 26.04.2019 в разделе комментариев 0

европа шенген
Макрон призвал урезать Шенген

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".

"Можно даже сделать так, чтобы в нее входило меньше государств", - сказал президент Франции.

По его словам, исключить из зоны нужно те страны, которые отказываются принимать участие в распределении мигрантов, прибывающих в Европу. Он также раскритиковал государства-члены Шенгенской зоны, которые уделяют недостаточное внимание контролю за своими границами.

***

В общем, конечно, "единая Европа" трещит по всем швам. Что есть естественный процесс, поскольку капитализм так устроен, что каждый стремится прожить за счет другого. Равного партнерства не может быть в принципе.

Забавно, что восточноевропейские страны, сбежав из "советского блока", искренне рассчитывали, что новый хозяин станет их кормить лучше прежнего.

А "старая Европа" никого кормить не намерена - и откуда взялись иллюзии, что она будет это делать? Вся история Европы - это стремление кого-нибудь ограбить.

Теперь же даже интересно, что будет дальше?

А.Б.



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