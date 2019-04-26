Позабавил ответ Министерства обороны на расследование Алексея Навального относительно усадеб первого заместителя министра обороны Цаликова - многолетнего друга и сподвижника господина Шойгу - и первого вице-премьера Силуанова, в котором говорится, что расчёты Алексея Навального, в соответствии с которыми упомянутые чиновники не могли честно заработать на такого рода недвижимое имущество, "взяты с потолка и абсолютно не соответствуют реальности".

При этом все цифры Алексеем Навальным взяты из официальных деклараций господ начальников Цаликова и Силуанова.

В связи с этим вспоминается случай из времён Ельцина, когда случилось быть в гостях у одного очень видного депутата Госдумы а загородном доме в районе Рублёвки. Показывая на соседский немаленький особнячок, хозяин мимоходом заметил, что его построил тогдашний глава МЧС для своей "близкой знакомой".

С друзьями надо уметь делиться куском государственного пирога.