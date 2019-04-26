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XV Казанский Междунарoдный Фестиваль Мусульманскoгo Кинo стартoвал вчера в стoлице Татарстана

Опубликовано 26.04.2019 автором в разделе комментариев 0

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XV Казанский Междунарoдный Фестиваль Мусульманскoгo Кинo стартoвал вчера в стoлице Татарстана

И вновь здравствуй, красавица Казань!   XV Казанский Междунарoдный Фестиваль Мусульманскoгo Кинo стартoвал вчера в стoлице Татарстана в Татарском театре имени Галиаскара Камала   -  превратившийся за полтора десятка лет в кинофорум мирового уровня, в этом году КМФМК получил, как обычно, несколько сотен заявок из 60 с лишним стран и сформировал конкурсный лист из 55 картин разного формата, собрал десятки внеконкурсных программ и ретроспектив. Благодаря широте критериев отбора фильмов  постоянно расширяется география конкурсантов  -  на фестиваль присылают свои фильмы  кинематографисты со всего мира.  В этом году впервые за награды КМФМК будут бороться киноленты из Мозамбика, Кении, Литвы, Тайваня и других стран, прежде в казанском кинофоруме не участвовавших.   Для сравнения, на первый КМФМК в 2005 гoду былo присланo всегo 40 кинoлент из 12 стран.    

Как обычно, Казань и в этом году подтвердила свою репутацию oдной из мирoвых стoлиц:  проведение 15-го КМФМК совпадает с идущим в Казани саммитом исламских государств, многие гости которого в перерывах между пленарными заседаниями и выставками сбегают смотреть программы кинофорума.  Увидев на открытии кинофестиваля специального представителя РФ при Организации исламского сотрудничества,  вчерашнего главу Дагестана Рамазана Гаджимурадовича  Абдулатипова, сенатора от Самарской области, координатора группы стратегического видения «Россия  -  исламский мир» Фарита Мухаметшина  и ещё целый ряд российских  политиков и парламентариев, я поняла, что идея организаторов совместить эти события была не случайной   -   ничто человеческое нашим homo politicus не чуждо, и все они любят качественное кино.  

Звёздная красная дорожка  гостей фестиваля вчера проходила на фоне живописного казанского озера Кабан, а Татарский театр имени Галиаскара Камала был  забит под завязку.  Церемонию открытия КМФМК приветствовали заместитель председателя республиканского Правительства Василь Шайхразиев и первый заместитель Председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман России Рушан Аббясов, говорившие о благородных целях кинофорума  и его вкладе в многонациональный мир, о красоте и гармонии кинообразов.  Вела церемонию народная артистка Юлия Рутберг, облаченная в национальный татарский наряд, смотревшийся на ней несколько необычно)). В этом году КМФМК пригласил нескольких кинематографистов, в разные годы бывавших председателями фестивального жюри  -  от их имени  к зрителям церемонии обратился патриарх кино советского Туркменистана, режиссер Ходжакули Нарлиев

От имени Литвы, впервые участвующей в фестивальном конкурсе, к зрителям обратился необычный и несокрушимо обаятельный гость   -  правнук литовского гения, выдающегося художника, писателя и композитора Микалоюса Чюрлёниса  Рокас Зубовас.  Рокас   -  человек-оркестр:  виртуозный пианист и композитор, он сыграл главную роль   -  своего гениального прадеда  -  в новом фильме британского режиссера Роберта Маллана «Письма к Софии» и написал к нему музыку.  Фильм о Чюрленисе Рокас привез в Казань и будет представлять его на кинофестивале и в Доме дружбы народов, а в музее Габдуллы Тукая Рокас даст свой сольный концерт.   Похожий на знаменитого прадеда даже внешне, с такой же буйной пепельной шевелюрой, Рокас Зубовас украсил церемонию открытия КМФМК  блестящей игрой на рояле.

Турецкая кинозвезда Селим Байрактар, хорошо известный в России по популярнейшему сериалу «Великолепный век», старательно учит русский язык   -  буквально покорив зал своими огромными глазами-маслинами, он продемонстрировал свои успехи, встав на одно колено перед Ларисой Удовиченко  и объяснившись ей в любви.  Лариса Удовиченко приехала в Казань на полтора дня и очень об этом пожалела, влюбившись в город с первого взгляда.  Примечательно, что и Лариса Удовиченко, и ведущая вечера Юлия Рутберг выбрали для декламации со сцены стихи именно советского поэта Давида Самойлова, за внешней простотой стиха передававшего сложную гамму чувств и переживаний.  

В Театре им. Камала вчера были презентованы конкурсные программы фестиваля, но параллельная программа КМФМК, идущая на разных площадках города, ничуть не менее интересна и разнообразна -  дни сербского кино, дни тунисского кино, дни корейского кино, «Киномир детства», программа, посвященная 100-летию ВГИК, ретроспектива фильмов недавно  ушедшего от нас Станислава Говорухина и, разумеется, спецпоказы. Фильмом открытия фестиваля стал масштабный проект узбекского режиссёра Абдухалила Мигнарова  «Имам Абу Иса Мухаммад Термизи» о великом авторе книге хадисов.  

Казанский фестиваль вырос, созрел и окреп настолько, что с недавних пор каждый год на его площадке стал проводиться Форум директоров международных фестивалей.  В этом году  в нем примут участие руководители кинофорумов из Египта, Сирии, Туниса, Казахстана, Южной Кореи и других стран. 

А для своего зрителя   -    татарстанцев и гостей республики  -  Казанский Международный Фестиваль Мусульманского Кино по-прежнему гостеприимен и хлебосолен, неуклонно следуя изначально выбранному принципу:  кино  -  это не бизнес, а искусство и просвещение, и все показы КМФМК бесплатны.   К сожалению, это достаточно уникальный, единичный  случай в фестивальном мире, и КМФМК подтверждает свою репутацию кинофорума, на который стоит равняться.  

В добрый путь, фестиваль!



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