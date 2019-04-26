Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

На секретных учениях пьяный фэсб зарезал человека

Опубликовано 26.04.2019 в разделе комментариев 0

криминал фсб фэсбы

В Северо-Кавказском окружном военном суде начинается рассмотрение уголовного дела уже бывшего сотрудника ФСБ Павла Стерлягова, который весной 2018 года вместе с сослуживцами приехал на засекреченные учения у подножья Эльбруса, но пошел смотреть футбол в кафе. Там офицер после употребления алкоголя зарезал 27-летнего местного жителя Хусея Макитова, пишет "Медиазона". 

26 марта 2018 года автобус со служащими войсковой части N35690, дислоцированной в подмосковной Балашихе и относящейся к Центру специального назначения ФСБ, прибыл в Эльбрусский район Кабардино-Балкарии на учения. Сотрудники спецслужбы разместились в филиале санатория "Ленинград" в селе Тегенекли. Местные жители называют его "дача ФСБ". 

На "даче" говорили, что спецназовцы приехали в горы ради тренировок по альпинизму. С собой у каждого из них был пистолет, но оружие хранилось в санатории. 

Командировка была легендирована: прибывшие на Эльбрус силовики считались военнослужащими из подмосковной части N46411, упоминаний о которой в открытых источниках "Медиазоне" найти не удалось. Контрразведчикам также выдали документы на вымышленные имена. 

Сколько человек участвовали в учениях - неясно. Начальник санатория Рамазан Бапинаев позже уверял следователя, что забыл количество прибывших спецназовцев. Пить алкоголь и самовольно покидать территорию "дачи" без разрешения начальника сборов было запрещено. 

Занятия в предпоследний день командировки, 5 апреля, закончились около полудня. Позднее был ужин, но 35-летний майор ФСБ и мастер спорта по рукопашному бою Павел Стерлягов, который имел при себе военный билет на имя 34-летнего капитана Александра Чудинова, на трапезу не явился. Он поел в номере и выпил три бутылки пива. 

Павел Стерлягов участвовал в спецоперациях, имел ранения, был награжден медалью "За отвагу" и выезжал в командировку в Сирию. Однако в командировке образцовый чекист решил развлечься и посмотреть матч Лиги Европы между московским ЦСКА и лондонским "Арсеналом". Компанию ему составил другой офицер ФСБ, по легенде - 37-летний заместитель командира батальона майор Алексей Синяк. В материалах уголовного дела ему позже присвоят псевдоним Ростов. Его настоящие имя, должность, звание и возраст выяснить не удалось. 

Телевизоры в номерах работали плохо, но офицеры вспомнили, что до этого смотрели футбольный матч в кафе "Фрирайд" на поляне Азау, примерно в 20 минутах езды от санатория. Прибыв в заведение, контрразведчики заказали пиво и кальян. Судя по показаниям свидетелей, они вели себя вызывающе: шумели, ругались и назойливо пытались познакомиться с девушками, которым пришлось пересесть от них подальше. 

После полуночи, когда трансляция матча завершилась и кафе "Фрирайд" закрывалось, офицеры ФСБ заплатили по счету и вышли на улицу. Они отправились к автостоянке, где была припаркована пассажирская "ГАЗель". Рядом с ней стоял 27-летний временно безработный балкарец Хусей Макитов. Он приехал в Азау, чтобы снять наличные в банкомате. Неподалеку со своей женой разговаривал владелец "ГАЗели" - приятель Макитова Алим Байдаев. Силовики решили, что могут воспользоваться его машиной как такси. 

Между мужчинами началась словесная перепалка, а потом драка. Офицеры требовали, чтобы Хусей Макитов отвез их на поляну Чегет. Сайт горнолыжного курорта "Приэльбрусье" описывает ее как "самое тусовочное место", где находятся три диско-клуба "без пафоса, с сумашедшей атмосферой драйва, рок-н-ролла и духом алкоголя". 

В ходе потасовки Стерлягов выяснял отношения с Байдаевым, а Синяк-Ростов - с Макитовым. Со слов Стерлягова, во время драки Байдаев якобы достал предмет, похожий на нож, и сделал пару выпадов, ранив офицера в левую кисть и повторяя, что сейчас зарежет его. 

"Я ему сказал, что у меня тоже имеется нож для обороны. После этого я достал и продемонстрировал ему нож. После чего была небольшая пауза, потом он развернулся и сказал, что мы точно оттуда живыми не уедем. Я побежал за ним с целью прогнать его. После того, как я чуть погнал его, я развернулся и побежал вниз с целью предупредить Алексея [Синяка] что, со слов Байдаева, сейчас приедут люди и нас убьют", - утверждал эфэсбэшник. 

Сам Байдаев настаивает, что ножа у него не было, а преследовавший его мужчина кричал: "Стой, я - военный, я тебя зарежу!". 

На записи с камеры наблюдения видно, что пока Стерлягов бегом возвращался к своему товарищу, продолжавшему выяснять отношения с Макитовым, тот первым ударил офицера. 40 секунд балкарец дрался с двумя пьяными сотрудниками ФСБ, один из которых был вооружен ножом, а потом начал пятиться, одновременно доставая из кармана куртки мобильный телефон. 

"Продолжая нам угрожать, по телефону он говорил не на русском языке, при этом угрожая, что живыми мы не уедем. Я при этом нанес ему два удара в область руки, но, как в ходе следствия стало ясно, один из ударов попал в область сердца. У меня и в мыслях не было его убивать. Я впервые в жизни в такой ситуации нож держал, - уверял Стерлягов. - Я еще помню, ему сказал, что вызову полицию. Он отходил от меня и сказал, что полиция здесь своя. Далее он назвал нас шакалами, пошатнулся и упал на проезжую часть". 

Друг Макитова Руслан Гугуев рассказал следователю, что это он позвонил Хусею в момент драки с сотрудниками спецслужб и услышал в трубке слова на балкарском: "Русик, подожди, нас тут хотят убить". 

Со слов свидетеля, Макитов сказал кому-то в сторону: "Подождите, стойте". В ответ послышалось: "Сейчас мы тебе покажем". Потом телефон упал, и разговор прекратился.

Отметим, что сотрудники ФСБ всё чаще оказываются героями криминальной хроники. Так, 19 апреля в Москве были задержаны бывший и действующий следователи центрального аппарата Федеральной службы безопасности (ФСБ). Следственный комитет России (СКР) инкриминирует им вымогательство взятки в размере 65 миллионов рублей у сына находящегося под следствием по обвинению в мошенничестве экс-гендиректора ФГУП "Издательство "Известия" Эраста Галумова. За эту сумму они пообещали не утяжелять обвинение Галумову, а также не привлекать к ответственности его сына, пишет "Коммерсант". 

С заявлением о вымогательстве 65 миллионов рублей в управление собственной безопасности ФСБ обратился сын находящегося в СИЗО "Лефортово" Эраста Галумова Александр. Эту сумму у него якобы вымогали бывший и действующий офицеры следственного управления ФСБ Алексей Колбов и Сергей Белоусов. Причем взятку они хотели получить в биткойнах.  

Новости по теме:

Почему ФСБ безнаказанно убивает невиновных людей?

Фэсбы опять "шмонают" оппозиционно-правую молодёжь 

Фэсбы вымогали у сына экс-главы "Известий" Галумова шестьдесят пять миллионов



Рейтинг:   3.33,  Голосов: 3
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Если бы выбор был между Зеленским и Путиным, за кого бы вы проголосовали?:
Результаты
Интернет-ТВ
О раздаче паспортов РФ в Донбассе
О раздаче паспортов РФ в Донбассе
26.04.2019
Жить для общества
Жить для общества
26.04.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
XV Казанский Междунарoдный Фестиваль Мусульманскoгo Кинo стартoвал вчера в стoлице Татарстана (0)
На секретных учениях пьяный фэсб зарезал человека (0)
С друзьями надо уметь делиться куском государственного пирога (4)
Макрон призвал урезать Шенген (7)
Рязанские десантники не пожелали зеленеть погонами (13)
Судан оберегали от революции эксперты силовигарха Пригожина (3)
Тем временем Рада приняла закон о первенстве украинского языка в публичных сферах (8)
Ростовскую больницу отдадут в концессию только когда увидят строительные деяния эффективного концессионера (2)
В "Матросской тишине" есть всё: не только VIP-камеры, но и возможность "вмазаться" (2)
Россиянам могут запретить привозить из-за границы хамон и пармезан (11)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
orphoprosecutor orphoprosecutor: Не Козловский, или церемония в бардаке
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Быков, который Дмитрий, был отравлен ?
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Полицейские собаки завтра в Париже, без намордников ?
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Конфликт неизбежен
Дарья Митина Дарья Митина: Колобок и красная дорожка
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss