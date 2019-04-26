На секретных учениях пьяный фэсб зарезал человека

В Северо-Кавказском окружном военном суде начинается рассмотрение уголовного дела уже бывшего сотрудника ФСБ Павла Стерлягова, который весной 2018 года вместе с сослуживцами приехал на засекреченные учения у подножья Эльбруса, но пошел смотреть футбол в кафе. Там офицер после употребления алкоголя зарезал 27-летнего местного жителя Хусея Макитова, пишет "Медиазона".

26 марта 2018 года автобус со служащими войсковой части N35690, дислоцированной в подмосковной Балашихе и относящейся к Центру специального назначения ФСБ, прибыл в Эльбрусский район Кабардино-Балкарии на учения. Сотрудники спецслужбы разместились в филиале санатория "Ленинград" в селе Тегенекли. Местные жители называют его "дача ФСБ".

На "даче" говорили, что спецназовцы приехали в горы ради тренировок по альпинизму. С собой у каждого из них был пистолет, но оружие хранилось в санатории.

Командировка была легендирована: прибывшие на Эльбрус силовики считались военнослужащими из подмосковной части N46411, упоминаний о которой в открытых источниках "Медиазоне" найти не удалось. Контрразведчикам также выдали документы на вымышленные имена.

Сколько человек участвовали в учениях - неясно. Начальник санатория Рамазан Бапинаев позже уверял следователя, что забыл количество прибывших спецназовцев. Пить алкоголь и самовольно покидать территорию "дачи" без разрешения начальника сборов было запрещено.

Занятия в предпоследний день командировки, 5 апреля, закончились около полудня. Позднее был ужин, но 35-летний майор ФСБ и мастер спорта по рукопашному бою Павел Стерлягов, который имел при себе военный билет на имя 34-летнего капитана Александра Чудинова, на трапезу не явился. Он поел в номере и выпил три бутылки пива.

Павел Стерлягов участвовал в спецоперациях, имел ранения, был награжден медалью "За отвагу" и выезжал в командировку в Сирию. Однако в командировке образцовый чекист решил развлечься и посмотреть матч Лиги Европы между московским ЦСКА и лондонским "Арсеналом". Компанию ему составил другой офицер ФСБ, по легенде - 37-летний заместитель командира батальона майор Алексей Синяк. В материалах уголовного дела ему позже присвоят псевдоним Ростов. Его настоящие имя, должность, звание и возраст выяснить не удалось.

Телевизоры в номерах работали плохо, но офицеры вспомнили, что до этого смотрели футбольный матч в кафе "Фрирайд" на поляне Азау, примерно в 20 минутах езды от санатория. Прибыв в заведение, контрразведчики заказали пиво и кальян. Судя по показаниям свидетелей, они вели себя вызывающе: шумели, ругались и назойливо пытались познакомиться с девушками, которым пришлось пересесть от них подальше.

После полуночи, когда трансляция матча завершилась и кафе "Фрирайд" закрывалось, офицеры ФСБ заплатили по счету и вышли на улицу. Они отправились к автостоянке, где была припаркована пассажирская "ГАЗель". Рядом с ней стоял 27-летний временно безработный балкарец Хусей Макитов. Он приехал в Азау, чтобы снять наличные в банкомате. Неподалеку со своей женой разговаривал владелец "ГАЗели" - приятель Макитова Алим Байдаев. Силовики решили, что могут воспользоваться его машиной как такси.

Между мужчинами началась словесная перепалка, а потом драка. Офицеры требовали, чтобы Хусей Макитов отвез их на поляну Чегет. Сайт горнолыжного курорта "Приэльбрусье" описывает ее как "самое тусовочное место", где находятся три диско-клуба "без пафоса, с сумашедшей атмосферой драйва, рок-н-ролла и духом алкоголя".

В ходе потасовки Стерлягов выяснял отношения с Байдаевым, а Синяк-Ростов - с Макитовым. Со слов Стерлягова, во время драки Байдаев якобы достал предмет, похожий на нож, и сделал пару выпадов, ранив офицера в левую кисть и повторяя, что сейчас зарежет его.

"Я ему сказал, что у меня тоже имеется нож для обороны. После этого я достал и продемонстрировал ему нож. После чего была небольшая пауза, потом он развернулся и сказал, что мы точно оттуда живыми не уедем. Я побежал за ним с целью прогнать его. После того, как я чуть погнал его, я развернулся и побежал вниз с целью предупредить Алексея [Синяка] что, со слов Байдаева, сейчас приедут люди и нас убьют", - утверждал эфэсбэшник.

Сам Байдаев настаивает, что ножа у него не было, а преследовавший его мужчина кричал: "Стой, я - военный, я тебя зарежу!".

На записи с камеры наблюдения видно, что пока Стерлягов бегом возвращался к своему товарищу, продолжавшему выяснять отношения с Макитовым, тот первым ударил офицера. 40 секунд балкарец дрался с двумя пьяными сотрудниками ФСБ, один из которых был вооружен ножом, а потом начал пятиться, одновременно доставая из кармана куртки мобильный телефон.

"Продолжая нам угрожать, по телефону он говорил не на русском языке, при этом угрожая, что живыми мы не уедем. Я при этом нанес ему два удара в область руки, но, как в ходе следствия стало ясно, один из ударов попал в область сердца. У меня и в мыслях не было его убивать. Я впервые в жизни в такой ситуации нож держал, - уверял Стерлягов. - Я еще помню, ему сказал, что вызову полицию. Он отходил от меня и сказал, что полиция здесь своя. Далее он назвал нас шакалами, пошатнулся и упал на проезжую часть".

Друг Макитова Руслан Гугуев рассказал следователю, что это он позвонил Хусею в момент драки с сотрудниками спецслужб и услышал в трубке слова на балкарском: "Русик, подожди, нас тут хотят убить".

Со слов свидетеля, Макитов сказал кому-то в сторону: "Подождите, стойте". В ответ послышалось: "Сейчас мы тебе покажем". Потом телефон упал, и разговор прекратился.

Отметим, что сотрудники ФСБ всё чаще оказываются героями криминальной хроники. Так, 19 апреля в Москве были задержаны бывший и действующий следователи центрального аппарата Федеральной службы безопасности (ФСБ). Следственный комитет России (СКР) инкриминирует им вымогательство взятки в размере 65 миллионов рублей у сына находящегося под следствием по обвинению в мошенничестве экс-гендиректора ФГУП "Издательство "Известия" Эраста Галумова. За эту сумму они пообещали не утяжелять обвинение Галумову, а также не привлекать к ответственности его сына, пишет "Коммерсант".

С заявлением о вымогательстве 65 миллионов рублей в управление собственной безопасности ФСБ обратился сын находящегося в СИЗО "Лефортово" Эраста Галумова Александр. Эту сумму у него якобы вымогали бывший и действующий офицеры следственного управления ФСБ Алексей Колбов и Сергей Белоусов. Причем взятку они хотели получить в биткойнах.

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