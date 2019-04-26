Молдавская ПВО не стала сбивать греческий "Боинг"

В Молдавии задержан пассажирский самолет Boeing 737-400 греческой авиакомпании Bluebird Airways, который без разрешения вошел в воздушное пространство страны и приземлился в аэропорту Кишинева.

"Судно задержано. На месте работают сотрудники пограничной полиции, прокуратуры и Органа гражданской авиации. Летчиков допрашивают", - рассказала агентству ТАСС пресс-секретарь Пограничной полиции Республики Молдова Раиса Новицки.

По ее словам, кроме экипажа на борту находились еще как минимум два человека. На запросы с земли лайнер не отвечал.

В настоящий момент к лайнеру прибыли сотрудники спецслужб и оперативники, сообщила ТАСС пресс-секретарь Пограничной полиции Раиса Новицки.

Обстоятельства случившегося уточняются. Другие подробности в Пограничной полиции обещали сообщить после выяснения всех обстоятельств инцидента.

Авиакомпания Bluebird Airways базируется в аэропорту города Ираклион. Парк авиакомпании состоит из единственного самолета Boeing 737. Еще один используемый ею лайнер, McDonnell Douglas MD-80, ранее входивший в парк авиакомпании, сейчас числится в лизинге.

На этих двух бортах Bluebird Airways совершает полеты между несколькими гродами Греции, России, Израиля и Турции.

Напомним, более месяца назад американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы, в пятницу осуществил очередной полет вблизи российских границ в районе Балтийского моря, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По имеющимся данным, бомбардировщик вылетел с авиабазы Барксдейл, расположенной в американском штате Луизиана. После трансатлантического перелета он прошел над Англией, а затем направился через воздушное пространство Германии на Балтику. Уже над Балтийским морем он лег курсом в сторону морской границы Калининградской области.

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