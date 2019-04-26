В Бурятии земли уничтоженного реформаторами колхоза им. Карла Маркса отдают китайцам

Улус животноводов, втайне от жителей, оставили без земли. Гражданам Киргизии и Китая отдано право пользования 1,5 тысячи гектаров, а потомкам тех, кто исконно владел этой землей, не досталось ничего. Как должны теперь выживать люди, у которых нет другой работы, кроме как разводить скот, и кто отстоит их право собственности на бывшую колхозную землю?

Три года назад Шэнэ-Буса едва не сгорел. Огонь шел стеной со стороны соседнего Челутая. Тогда встречать беду вышли все - кто с граблями, кто с лопатами, но вместе с пожарными не пропустили огонь, с гулом шедший по верхушкам деревьев и по земле. С тех пор на километры вокруг - обгоревшие пеньки да едва пробивающаяся молодая поросль.

Когда-то Шэнэ-Буса был костяком крепкого колхоза им. Карла Маркса. Но с тех пор много воды утекло. Теперь о том напоминают только следы разрушенной советской эпохи – унылые кирпичные останки порушенного универмага и колхозных ферм. По данным переписи, в улусе проживают 416 человек, включая тех, кто давно уехал на заработки в город. Бюджетников тут - один фельдшер, три учителя и три работника детсада.

Администрация поселения находится за речкой в селе Илька, потому со всеми вопросами землеустройства шэнэбусинцы обращаются туда, а толку нет. Бюджетные деньги в улус десятилетиями не поступают. Даже мост через речушку, чтобы дети могли ходить в школу, жители построили сами. Деньги собирали, пропадали на стройке, а после прочли на известном новостном сайте, что мост им построила администрация поселения.

- Это что за сайт такой, не подскажете? - спрашивают недоуменно. Не знают, что информацию об этом сначала торжественно выложили на сайте Заиграевского района.

Беда, откуда не ждали

Теперь жители Шэнэ-Бусы снова собрались, чтобы сообща дать отпор новой беде, которая пришла откуда не ждали. Последствия ее для улуса не менее разрушительны, чем пожар. А началось все с того, что житель Ильки Цыдып Цынгуев в 2017 году подал главе поселения заявление о том, что хочет взять в аренду землю. Заявление тогда куда-то потерялось, на главу завели уголовное дело. Когда год назад главой поселения при поддержке руководителя Заиграевского района Александра Бурлакова стала Ирина Господинова, Цынгуев снова поставил вопрос о выделении земель. В итоге заявление, поданное в 2017 году, нашли только недавно. И огорошили ответом, что земли уже переданы в аренду на десять лет и свободных нет.

Вот тогда Цыдып Цынгуев и поделился новостью с жителями Шэнэ-Бусы. «А вы знаете, что ваши пастбища больше не ваши? Китайцу отданы и киргизу», - сказал он. Это было как гром среди ясного неба. Опешившие улусники потребовали ответа от главы поселения Господиновой на общем сходе.

- Она грубо с нами разговаривала. Говорила, что не обязана была спрашивать наше мнение и ничего уже изменить нельзя, земли переданы, договор подписан, - наперебой рассказывают жители корреспонденту «Номер один».

В 2014 году по решению суда бывшие колхозные земли передали администрации Заиграевского района.

- Глава местного самоуправления Ирина Господинова, не спрашивая нашего мнения, подписала договор об аренде 1500 гектаров земли с гражданином Киргизии, имеющим российское гражданство. А нам землю не дают оформить, даже заявления отказываются принять, - говорит староста Шэнэ-Бусы Гымпыл Гындэнов.

Шэнэбусинцы уверены, что арендатор - киргиз – подставное лицо, да и Господинова действует несамостоятельно. На сходе, говорят, она кричала, а потом вдруг попросила прощения. Тем не менее ближайшие пастбища для улуса теперь в Горхоне, в 40-50 километрах, и извинения ничего не меняют для жителей.

- Это ли не издевательство? – спрашивают они. Ведь их поле больше не их, и сенокосы, которые простирались в ущелье почти до самого Хоринского района, отданы предпринимателю-киргизу. Как скотоводам в улусе, где больше нет другой работы, разводить скот? На что жить? Где теперь будут пастбища? С одной стороны – железная дорога, с другой теперь будет поле с овощами.

Обман за обманом

- У нас единственная деревня такая в районе, где отобрали все. А теперь и последнюю землю, - рассказывают в Шэнэ-Бусе.

В 90-е годы жителей улуса обманули в первый раз: колхозный скот и технику, по указанию тогдашнего главы района и депутата Хурала Александра Стопичева, отдали в ведение ГПТУ №5. А людей, по колхозной привычке, заставили работать на этом подсобном хозяйстве.

- Пенсионеры два года фактически проработали там, и даже в стаж им это не пошло. Скот и технику, оказывается, должны были вернуть, но об этом ничего сказано не было. Куда делись деньги после – неизвестно! Ни с кем в районе так не поступили, только с нами, и мы думаем, что через подставных лиц все это ушло в руки самого Стопичева. Хорошо, если бы следственные органы хоть раз обратили на это внимание, – возмущенно говорят те, кто помнит, как все было.

Именно тогда земли колхоза им. Карла Маркса были разделены на паи по 11,8 гектара. Часть бывших колхозников паи оформили, получив свидетельства на право собственности, а часть – не смогли. Не у каждой семьи нашлись деньги на межевание и оформление. А у иных, доверившихся тогда фирмам-межевальщикам – «ИП Космач» и «Азимут», свидетельств на руках нет до сих пор.

Шэнэ-«Хиросима»

Экологическая катастрофа – вот что будет, говорят жители, если земледелием рядом с улусом займутся китайцы.

- Мы все знаем, как они обрабатывают землю ядохимикатами. После них в Унэгэтэе, откуда они выехали 11 лет назад, – сплошная «Хиросима». В Кабанском районе и Иволге землю травят китайцы. Люди там плачут, по телевизору их показывают и тут же снова отдают землю в аренду. Ничего после них не растет! Так и здесь будет, если это не остановить! – говорят жители.

Большое беспокойство вызывает тот факт, что для полива полей планируют отвести воды реки Ильки, которая с советских времен так обмелела, что теперь и рекой-то не назовешь – речушкой. Время, когда она питала водами колхозные пашни, давно позади. Теперь только старожилы помнят ее разливы. Кроме того, грунтовые воды располагаются в 3-4 метрах от поверхности земли, а значит, есть большая вероятность попадания ядохимикатов в питьевую воду.

- Было время, в Ильке вода на вкус отдавала аммиаком. Потому что отходы завода загрязняли грунт. Вот и теперь эта история повторится, только еще хуже – с полей все химикаты будут ветром нестись на поселение. Летом в реке купаются дети! Мы будем эти химикаты пить, есть и дышать ими, - говорят жители, пришедшие на сход в школу.

Теперь ждут схода в Ильке, который будет на этой неделе. Илька с советских времен традиционно занималась производством, а не сельским хозяйством. Там были Илькинский авторемонтный завод, межрайонное объединение «Сельхозхимия», «Сельхозтехника», транспортное предприятие. Теперь все в прошлом.

- Вы приезжайте туда! Мы тут, в Шэнэ-Бусе, тихие, и в Заиграево к этому привыкли. А там будет шумно. Приезжайте! В Ильке жителей в разы больше, не то что в Шэнэ Бусе, – раздаются голоса собравшихся для встречи с корреспондентом в школе.

«Будем воевать!»

Пока суть да дело, новые арендаторы бывших пастбищ и пашен Шэнэ-Бусы принялись проводить электричество на поля. От маленькой, на ладан дышащей сельской подстанции протянули провода, уже установив три столба. Кто работает – непонятно, жителей в известность никто не ставит. Зато без света сидеть в случае чего приходится им.

Скажете, а как раньше в колхозные времена было? Ведь была же пашня, был и скот. Были пастухи. Скот тогда пасли общий, угоняли в загоны. На одном теперь многолетняя свалка. В прошлом году пытались, говорят жители, расчистить его, но земля уже непригодна под пастбище. А другой загон то ли уже выкуплен, то ли в аренде. В советское время в домашних хозяйствах было не более одной-двух коров. Иное теперь – чтобы заработать на жизнь, люди держат по десять коров и более. То, что коровы обязательно будут заходить на пашню, в улусе не сомневаются.

- А китайцы в случае потрав просто протыкают коровам вымя, и больше ни молока для телят, ничего, - сетуют шэнэбусинцы. Об этой китайской жестокости все знают.

- Если не услышат нас власти, будем воевать. Наши предки искони здесь занимались животноводством, и колхоз образовался именно из их земель. Лучше не доводить нас, потому что это – вопрос жизни и смерти, - говорят люди.

На запросы редакции пока не ответил никто – ни Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, сказавшее, что вопрос их не касается. Ни Минимущества Республики Бурятия, ни глава района Александр Бурлаков, которого 22 апреля по обвинениям в махинациях задержала полиция.

В Забайкалье так - давно

Более 300 тыс. га сельскохозяйственных земель планируется передать в аренду китайской компании на 49 лет по ставке в 250 руб. за гектар. Администрация Забайкальского края сообщила о готовности подписать с китайцами протокол о намерениях. Однако в Пекине считают, что одной только передачи земли недостаточно. РФ должна изменить порядок перемещения и расселения китайцев на территории России. Такое условие сформулировал советник Китайского института международных стратегических исследований.

Правительство Забайкальского края в начале июня сообщило о решении подписать протокол о намерениях с китайской компанией «Хуаэ Синбан», который предполагает сдачу в аренду более 300 тыс. га сельхозугодий и пастбищ сроком на 49 лет. Эту новость, которую сообщило агентство «Чита.Ру», перепечатала и официальная китайская пресса.

Китайцы намерены инвестировать в проект около 24 млрд руб. для выращивания кормовых, зерновых, масличных и других культур, а также лечебных трав для фармакологии. Предполагается также развитие промышленного скотоводства, птицеводства и мясного животноводства.

Эта продукция будет поставляться в РФ, КНР и на международные рынки. Первый этап предполагает сдачу в аренду 115 тыс. га сельхозземель и территорию так называемой Могойтуйской промзоны. Время реализации первого этапа – 2015–2018 годы. В случае успеха с 2019 года российские власти готовы отдать китайцам еще 200 тыс. га, сообщает «Чита.Ру».

Передача китайцам российских земель, судя по всему, выходит далеко за рамки чисто сельскохозяйственного предприятия.

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