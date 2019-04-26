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Московский листок

Великая советская актриса Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни

Опубликовано 26.04.2019 в разделе комментариев 0

кино ссср in memoriam малый театр
Великая советская актриса Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая умерла 26 апреля в возрасте 91 года после тяжелой болезни.

Прощание с Элиной Быстрицкой состоится в Малом театре, оно намечено на 29 апреля, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе театра. Ранее стало известно, что Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни. 

Заведующий труппой Малого театра, Народный артист России, режиссер и педагог Владимир Бейлис назвал уход из жизни Быстрицкой «большим горем для Малого театра, для российского театрального и киноискусства». 

Ушла из жизни наш товарищ, великая актриса. Она пронеслась как фантом, когда пришла в Малый театр. Яркая звезда. Она была замечательным человеком, артисткой, хорошим другом. Зритель принимал ее на ура. Принимал ее так, как никого из многих наших актеров...

Позже мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что актрису похоронят на Новодевичьем кладбище. 

Элина (имя, отсылающее к знаменитому псевдониму В.И.Ульянова) Быстрицкая родилась в 1928 году в Киеве, в семье военного врача. Во время войны училась на курсах медсестер, работала в госпитале. В 1947 году окончила медицинский техникум. В конце 1940-х начала заниматься художественной самодеятельностью. В 1953 году закончила актерский факультет Киевского института театрального искусства им.Карпенко-Карого. 

Работала в Вильнюсском русском драматическом театре, в Московском драматическом театре им.Пушкина, с 1958 года - в труппе Малого театра. Ее дебютом в Малом стала роль леди Уиндермиер в спектакле "Веер леди Уиндермиер" Оскара Уайльда. 

С 1950 года Быстрицкая начала сниматься в кино. Известность ей принесла роль Аксиньи в фильме Сергея Герасимова "Тихий Дон" (1958). 

С 1978 года начала заниматься педагогической деятельностью в Высшем театральном училище им.Щепкина, преподавала на кафедре актерского мастерства в ГИТИСе.



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