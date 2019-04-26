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Московский листок

Фэсбы не только убивают прохожих, но и мошенничают по-крупному

Опубликовано 26.04.2019 в разделе комментариев 0

фэсбы
Фэсбы не только убивают прохожих, но и мошенничают по-крупному

Следствие направило в Басманный суд ходатайства об аресте на два месяца Дмитрия Фролова и Андрея Васильева — бывших сотрудников 2-го отдела «банковского» управления «К», передает корреспондент РБК. Им предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Рассмотрение ходатайства назначено на пятницу, 26 апреля.

Ранее был задержан начальник отдела Кирилл Черкалин по подозрению в получении крупных взяток. В отношении него также решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения. 

Как рассказал источник РБК в правоохранительных органах, 2-й отдел внутри управления «К» занимается контрразведкой по финансовому и банковскому направлению и отвечает в том числе за взаимодействие с Росфинмониторингом. Фролов и Васильев были уволены из отдела и с военной службы в целом «по компрометирующим обстоятельствам». 

Источник РБК отмечал, что Фролова заподозрили в создании обнальных площадок и уволили пять лет назад, однако первоначально доказать его вину не удавалось. Позднее Черкалин пришел на место Фролова.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что в Северо-Кавказском окружном военном суде начинается рассмотрение уголовного дела уже бывшего сотрудника ФСБ Павла Стерлягова, который весной 2018 года вместе с сослуживцами приехал на засекреченные учения у подножья Эльбруса, но пошел смотреть футбол в кафе. Там офицер после употребления алкоголя зарезал 27-летнего местного жителя Хусея Макитова, пишет "Медиазона". 

26 марта 2018 года автобус со служащими войсковой части N35690, дислоцированной в подмосковной Балашихе и относящейся к Центру специального назначения ФСБ, прибыл в Эльбрусский район Кабардино-Балкарии на учения. Сотрудники спецслужбы разместились в филиале санатория "Ленинград" в селе Тегенекли. Местные жители называют его "дача ФСБ".  

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