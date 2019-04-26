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Московский листок

В украинских театрах теперь без мовы будет нельзя

Опубликовано 26.04.2019 в разделе комментариев 0

язык театры украина
В украинских театрах теперь без мовы будет нельзя

Государственные и коммунальные театры должны обеспечить перевод спектаклей на украинский язык. Об этом говорится в законопроекте №5670-д, который сегодня приняла ВР, пишут Украинские Новости. В законе указано, что театральное представление должно сопровождаться переводом на украинский язык с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом.

Кроме того, на художественных выставках и в музеях также должен использоваться государственный язык Украины. Информация о музейных экспонатах может быть продублирована на других языках. Напомним, в четверг, 25 апреля, Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного. В законе написано, что “знание украинского языка является непременным условием приобретения гражданства Украины. При этом каждый гражданин Украины свободен в выборе языка или языков в частном общении“.

За закон проголосовали 278 народных депутатов, против - 38. Он вступает в силу через месяц со дня его опубликования, кроме ряда позиций, вступление которых отсрочено на несколько лет. 

Украинским языком, согласно закону, должны владеть: руководство государства, депутаты, судьи, прокуроры, служащие Национального банка Украины, лица офицерского состава, которые проходят военную службу по контракту, педагоги, медики государственных и коммунальных заведений здравоохранения, перечисляет агентство "Униан".  

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Тем временем Рада приняла закон о первенстве украинского языка в публичных сферах



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