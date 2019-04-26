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Московский листок

Михаил Горбачёв не смог насладиться фильмом о себе: госпитализирован

Опубликовано 26.04.2019 в разделе комментариев 8

ссср перестройка
Михаил Горбачёв не смог насладиться фильмом о себе: госпитализирован

Бывший президент СССР Михаил Горбачев был госпитализирован и не смог приехать на премьеру документального фильма о себе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление режиссера картины Андре Сингера. 

Как отмечается, речь идет о картине Вернера Херцога и Сингера «Встреча с Горбачевым», которую представили на 41-м Московском международном кинофестивале. 

«Горбачев хотел приехать на показ фильма. Но он находится в больнице, не очень хорошо себя чувствует. Врачи не разрешили ему приехать», — сообщил Сингер. 

Уточняется, что фильме о Горбачеве закроет фестиваль. 

Ранее сообщалось, что Горбачев выдвинулся на выборы в парламент Индонезии.

Напомним, как не где-нибудь, а именно в Альберт-холле в 2011-м прошло празднование 80-летия бывшего президента СССР Михаила Горбачева. На юбилей политика были приглашены около четырех тысяч гостей. В целом, как отмечает BBC, публика была довольно разношерстная: от крупных политиков и общественных деятелей до звезд поп- и рок-музыки. Не обошлось и без инцидентов: диссидент Владимир Буковский требовал арестовать Горбачева, а Чичваркин присоединился к акции "перезагрузим перестройку".

Между тем среди тысяч гостей преобладали все-таки русские, отмечает журнал The Times. Когда переводчик Горбачева переводил его шутку, его голос потонул в хохоте тех, кто уже понял шутку и засмеялся, отмечает автор. "Одна богатая россиянка выразилась так: познакомиться с Горбачевым - "все равно что с Джастином Бибером на одном из его концертов, только, конечно, пушистее", - цитирует издание InoPressa. 

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Всего комментариев к статье: 8
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Re: Сл написал 26.04.2019 18:20
дважды два четыре написал 26.04.2019 18:43
Не звизди, козел краснозадый. Вот как раз крови на нем нет. Ни в СССР, ни в соцблоке.
И запомни, козляра - твой соцблок всего лишь кучка оккупированных стран. О твоем вонючем социализме там никто не тоскует, кроме бывших агентов "штази".
Ты ненавидишь Горбачева только за то, что он не дал возможности подонкам-коммунякам отсидеться за солдатскими спинами. Вы, твари помойные, не вышли в 1991 году спасать свой вонючий социализм. И не собирались выходить. Потому что вы трусы и подонки. Вы надеялись, что Горбачев даст приказ войскам защитить вашу обоссаную власть. Но он понимал, чем это пахнет. Пришлось бы простым солдатикам спасать ваш гнилой СССР, а вы, крысы трусливые, сидели бы в своих норах и наблюдали за этим.
Презираю совков. Трусы и подонки.
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(без названия)
Будет весело и страшно//// написал 26.04.2019 18:25
Значится в больничку загремел,плешивый.Так пожелаем ему там не задерживаться,а поскорей присоединится к жинке.Как его съобезьянничал Задорнов-"и не надо это отсрачивать"!
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(без названия)
Сл написал 26.04.2019 18:20
Иуда сколько на нем крови не только граждан СССР , всего соц блока. За сие награжден нобелевской премией и обласкан сегодняшней разрушительной властью.
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(без названия)
дважды два четыре написал 26.04.2019 18:18
Горбачев - самый вменяемый из советских лидеров. Он хотя бы пытался понять, отчего зависит развитие общества. Остальных развитие вообще не интересовало.
Возможно, Брежнев тоже пытался понять.
=========================
Карен Брутенц, в 1976-1986 гг. заместитель заведующего Международным отделом ЦК КПСС. Из интервью ТАСС, декабрь 2016 г.
"Брежнев пасовал перед объемом проблем"
"Брежнев ощущал нелады в нашем государстве и необходимость каких-то реформ, но пасовал перед объемом проблем и не хотел этим заниматься. Проблема была больше его самого. Это он понимал нюхом каким-то, что взяться за это дело ему не под силу. Не в смысле здоровья, а в смысле способностей.
Расскажу об одном очень показательном эпизоде. Завидово. Я готовлю для Брежнева доклад, посвященный развивающимся странам и национально-освободительному движению. В противоположном углу сидит Леонид Ильич и беседует с помощниками, которые пользовались особым отношением у генсека, - Арбатовым, Бовиным и Иноземцевым. Разговор идет о том, что в стране непорядок, надо что-то делать. Брежнев слушает-слушает и вдруг говорит: "Да, ребята, да, вы правы, но это надо делать потом, после меня, без меня".
=================
Горбачев был глуп только в одном - он верил в возможность реформирования советской системы.
Либералы не питали иллюзий. На противоположном фланге тоже не питали иллюзий.
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(без названия)
Ништяк написал 26.04.2019 17:56
"Бывший президент",который прячется за кордоном от своих сограждан,чтобы на родине его не закидали тухлыми яйцами-что может быть позорнее и смешнее?
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С Мойши началась эра национального предательства власти
и никак написал 26.04.2019 17:42
не кончится.
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Жаль,что приходит конец не от повешения за ноги
за преступления против СССР написал 26.04.2019 17:16
А может еще доживет?
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(без названия)
КТФ написал 26.04.2019 17:13
Тварь продажная
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