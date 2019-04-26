Михаил Горбачёв не смог насладиться фильмом о себе: госпитализирован

Бывший президент СССР Михаил Горбачев был госпитализирован и не смог приехать на премьеру документального фильма о себе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление режиссера картины Андре Сингера.

Как отмечается, речь идет о картине Вернера Херцога и Сингера «Встреча с Горбачевым», которую представили на 41-м Московском международном кинофестивале.

«Горбачев хотел приехать на показ фильма. Но он находится в больнице, не очень хорошо себя чувствует. Врачи не разрешили ему приехать», — сообщил Сингер.

Уточняется, что фильме о Горбачеве закроет фестиваль.

Ранее сообщалось, что Горбачев выдвинулся на выборы в парламент Индонезии.

Напомним, как не где-нибудь, а именно в Альберт-холле в 2011-м прошло празднование 80-летия бывшего президента СССР Михаила Горбачева. На юбилей политика были приглашены около четырех тысяч гостей. В целом, как отмечает BBC, публика была довольно разношерстная: от крупных политиков и общественных деятелей до звезд поп- и рок-музыки. Не обошлось и без инцидентов: диссидент Владимир Буковский требовал арестовать Горбачева, а Чичваркин присоединился к акции "перезагрузим перестройку".

Между тем среди тысяч гостей преобладали все-таки русские, отмечает журнал The Times. Когда переводчик Горбачева переводил его шутку, его голос потонул в хохоте тех, кто уже понял шутку и засмеялся, отмечает автор. "Одна богатая россиянка выразилась так: познакомиться с Горбачевым - "все равно что с Джастином Бибером на одном из его концертов, только, конечно, пушистее", - цитирует издание InoPressa.

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