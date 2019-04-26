Шпионку Бутину после сделки с американской Фемидой приговорили лишь к 18 месяцам

Суд в Вашингтоне приговорил в пятницу арестованную в США россиянку Марию Бутину к 18 месяцам лишения свободы, передает ТАСС. "Я считаю, что Бутина должна быть приговорена к 18 месяцам тюремного заключения", - отметила председательствующая на этом процессе судья Таня Чаткэн.

Таким образом, она не стала следовать рекомендациям защиты находящейся в заключении уже 9 месяцев Бутиной, которая настаивала на сроке заключения, равному уже отбытому ею под стражей, и удовлетворила просьбу прокуратуры, которая требовала приговорить россиянку к полутора годам лишения свободы, сообщило агентство из зала суда.

Родные россиянки надеялись на оправдательный приговор и ее возвращение в Россию. Об этом ТАСС сообщил отец девушки Валерий Бутин. "Мы надеялись на возвращение дочери. <...> Будем надеяться на то, что она будет отбывать срок в более комфортных условиях, чем ранее были условия содержания", - сказал отец, уточнив, что сейчас у него нет возможности вылететь на встречу с дочерью. Сестра Марина в разговоре с агентством также сообщила, что надеялась на возвращение Марии домой.

30-летней Бутиной инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Американские спецслужбы утверждали, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США агентом иностранного государства.

Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года - в канун встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Москва характеризовала обвинения в адрес Бутиной как сфабрикованные и требовала ее освобождения из-под стражи.

Уроженка Барнаула Мария Бутина приехала в США на учебу. Она получила весной 2018 года диплом магистра в одном из самых престижных высших учебных заведений Вашингтона - Американском университете, где изучала международные отношения.

Американская прокуратура утверждала, что лицом, с которым Бутина якобы вступила в преступный сговор, является некий "русский чиновник". Под этим обозначением скрывается, как полагают, бывший сенатор Александр Торшин, чьей помощницей несколько лет числилась Бутина.

Позднее Торшин занимал должность зампреда Центробанка, а в конце ноября ушел в отставку. Его увольнение совпало с появлением в прессе информации о том, что бывшая протеже Торшина, арестованная в Вашингтоне 15 июля 2018 года - в канун встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, готова дать показания в американском суде.

Про Марию Бутину известно, что она выросла в семье предпринимателя и сама владела семью мебельными магазинами. В возрасте 22 лет она продала шесть из них и перебралась в Москву, где стояла у истоков общественной организации "Право на оружие", которую несколько лет возглавляла, а потом была членом ее правления.

Как и Торшин, Бутина является пожизненным членом Национальной стрелковой ассоциации (НСА) США. Она стала заводить связи в этой организации в 2013 году и принимала в Москве ее делегации. Начиная с 2014 года, они с Торшиным участвовали в ряде мероприятий НСА, в том числе в ее съездах.

Американские следователи считают, что у Бутиной имелись связи с российским правительством и ФСБ, а также с неназванными олигархами. В ее электронной переписке упоминается "известный русский бизнесмен, имеющий тесные связи с президентской администрацией России". Forbes оценил его состояние в 1,2 млрд долларов. Он часто ездит в США. Бутина называла его в переписке "спонсором". Отметим, что в рейтинге Forbes упомянуто несколько миллиардеров с таким состоянием, но среди них, в частности, есть Борис Ротенберг (один из братьев, друживших с юности с Владимиром Путиным).

Накануне своего первого приезда в США в конце 2014 года Бутина обменялась серией SMS с другим состоятельным российским бизнесменом, обсуждая расходы на свою поездку и планировавшуюся встречу с указанным "спонсором".

По версии прокуратуры, все это означает, что Бутина училась в аспирантуре Американского университета в Вашингтоне с чужой помощью, явно для прикрытия, а в то же время "продолжала работать для российского правительства".

При помощи Эриксона Бутина завела в США широкий круг знакомств с лицами, которые могли влиять на политическую жизнь Америки. Перед американскими президентскими выборами 2016 года, во вмешательстве в которые обвиняют Россию, Бутина общалась с губернатором Висконсина Скоттом Уокером.

Позже в Лас-Вегасе Бутина спросила у тогдашнего кандидата в президенты США Дональда Трампа, будет ли он стремиться улучшить ухудшающиеся отношения с Россией в случае своего избрания. Трамп ответил утвердительно.

В ходе этой деятельности молодая россиянка и 56-летний американец начали жить вместе, но, по словам прокуратуры, эти отношения Бутина рассматривала просто как часть работы. Так, в бумагах, изъятых ФБР, россиянка жалуется на то, что ей приходится жить с Эриксоном, и "презрительно отзывается о дальнейшем с ним сожительстве".

Ранее прокуроры даже выдвигали версию о том, что Бутина использовала секс в качестве своеобразного "оружия", добиваясь продвижения к своей цели. Она якобы однажды предложила интимную связь другому человеку в обмен на место в лоббистской организации, говорил прокурор Эрик Кенерсон.

Однако защита Бутиной утверждала, что предложения секса со стороны Бутиной носили полушутливый характер и были обычным флиртом. В судебных документах адвокаты также назвали Бутину наивной студенткой, которая рассказывала знакомым о необходимости улучшить отношения России и США, однако совершенно не собиралась продвигать эту идею скрытым образом от имени российских официальных лиц.

Бутиной инкриминировалось нарушение 951-й статьи федерального уголовного кодекса. Она была принята в 1948 году. В статье говорится о любой деятельности в интересах иностранной державы и без регистрации на территории США, а не только о вмешательстве в узко понимаемый политический процесс. Максимальное наказание - до 10 лет тюрьмы.

При этом в ряде сообщений указывалось, что россиянку могут осудить за нарушение закона FARA, принятого в 1938 году. В законе говорится о вмешательстве в американскую политическую жизнь лиц и организаций, действующих в интересах иностранной державы без предварительной регистрации в Минюсте. В этом случае максимальное наказание достигает пяти лет лишения свободы.

Напомним, гражданка России Мария Бутина выполнила все условия сделки с органами прокуратуры США. Об этом заявил в четверг адвокат россиянки Роберт Дрисколл.

Он подтвердил, что защита Бутиной будет настаивать на вынесении ей приговора, равного уже отбытому под стражей в США сроку, передает ТАСС. "Это то, чего мы будем добиваться, однако это, разумеется, находится в руках суда. Тем не менее, как мы считаем, она сделала все, что от нее требовала сделка со следствием", - сказал защитник.

Согласно изложенной им информации, 30-летняя Мария Бутина сейчас чувствует себя нормально. "Она чувствует себя хорошо, принимая во внимание обстоятельства", - отметил Дрисколл.

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