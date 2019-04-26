Хакасские чинуши "обосновали" новый механизм надбавок, вызвавших классовую ярость

Министерство по делам юстиции Хакасии предложило ограничить надбавки "за особые условия труда" к окладам чиновников и главе региона четырехкратным размером. Соответствующий проект правового акта опубликован на сайте правительства республики.

На надбавки к должностному окладу за особые условия труда до четырехкратного размера денежного содержания имеют право глава Хакасии Валентин Коновалов и "лица, замещающие государственные должности Республики Хакасия". Согласно проекту постановления, любое премирование чиновников должно проводиться "по предварительному согласованию с профсоюзом". Сейчас документ находится на независимой экспертизе, которая продлится до 29 апреля.

Как сообщила "Коммерсанту" начальник управления пресс-службы и информации главы Хакасии Ирина Емельянова, журналисты неверно интерпретировали этот проект документа, написав, что "ежемесячная доплата членам правительства увеличена до 400%". По ее словам, речь идет о профсоюзном контроле за премированием, а также об ограничении надбавок за особые условия труда, размер которых ранее определялся нанимателем.

Проект документа подготовлен в связи с изменениями в закон о госслужбе, принятыми республиканским парламентом. "Об увеличении заработной платы государственным служащим не может быть и речи. Даже только потому, что фонд оплаты труда ограничен Минфином России всем субъектам, получающим дотации", - прокомментировала министр финансов региона Ирина Войнова.

Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов, избранный в ноябре 2018 года, в начале нынешнего года выдал чиновникам большие премии за счет бюджета региона: их размер составил 200-300% месячного денежного содержания. Как сообщали СМИ, бывший заместитель министра финансов Хакасии Галина Спиридонова уволилась после того, как возмутилась начислением премий. Однако в пресс-службе главы республики заявили, что между увольнением Спиридоновой и начислением премий нет связи.

Кроме того, в марте нынешнего года глава республики снизил уровень прожиточного минимума. Как сообщает интернет-журнал "Новый фокус", размер прожиточного минимума для пенсионера составил 7962 рубля вместо 8080 в третьем квартале 2018 года. Прожиточный минимум для трудоспособного жителя Хакассии составил 10416 рублей вместо прежних 10609 рублей. Средняя величина нового прожиточного минимума составила 9876 рублей, тогда как в соседнем с Хакасией Красноярском крае средняя величина прожиточного минимума в 2019 году составляет 11 914 рублей.

Отметим, что пока большинство вынужденных россиян экономят на всём, влезают в кредиты и не имеют возможности поехать даже на самый скромный курорт, отходнуть - "слуги народа" неизменно повышат своё благосостояние по всей Путинской России. Так, например, в декабре прошлого года Комиссия по местному самоуправлению думы Екатеринбурга одобрила повышение зарплаты мэру города Александру Высокинскому в два раза. На такую же долю увеличатся выплаты вице-мэрам (примерно до 200 тысяч рублей в месяц) и другим занимающим руководящие посты чиновникам. Как сообщает портал 66.ру, после принятия изменений чиновник будет получать около 6,6 млн в год. "Его оклад с ежемесячным поощрением составит 261 тысячи рублей в месяц и 3,1 млн рублей в год. Плюс 3,5 млн рублей надбавок за работу с гостайной и районный коэффициент", - отмечает издание.

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