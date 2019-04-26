Алжирские манифестанты ставят вопрос об отстранении власти уже в классовом порядке

Многотысячные митинги и манифестации, участники которых требуют отставки представителей действующей политической системы, проведения подлинных демократических реформ и повышения уровня жизни, проходят в пятницу в столице и ряде крупных городов Алжира, передает ТАСС.

Это уже не первый день массовых манифестаций, в местной прессе он получил название "десятой пятницы гнева". Акция проходит на фоне громких уголовных расследований в отношении известных олигархов, тесно связанных с окружением ушедшего в отставку экс-президента Абдельазиза Бутефлики.

"Народ хочет, чтобы вы все убрались! Долой систему! Долой воров, долой мафию, разграбившую страну!", - скандируют многотысячные толпы.

По данным информационного портала TSA, толпы людей с национальными флагами и символикой в руках заняли площади Мориса Одэна и перед Главным почтамтом, улицу Дидуша Мурада и некоторые другие районы города. Они требуют немедленной отставки временного президента Абделькадера Бенсалеха, премьер-министра Нуреддина Бедуи и других представителей правящей верхушки.

Манифестанты также настаивают на аресте родного брата ушедшего 2 апреля в отставку главы государства Саида Бутефлики, которого многие алжирцы в эти дни называют "главарем банды, приведшей страну к кризису".

Уличные акции проходят под надзором подразделений полиции и спецназа, которые блокируют доступ к зданиям правительственных учреждений. На подъездах к столице страны городу Алжир жандармы самым тщательным образом проверяют автомобили. В небе барражируют полицейские вертолеты. По информации TSA, жандармерия устанавливает заграждения на трассах и всячески блокирует доступ к столице, чтобы помешать жителям из других провинций присоединиться к участникам манифестаций.

Организаторы акций заверяют, что вышли на улицы, чтобы выразить свое отношение к власти и требования исключительно в мирной форме. Алжирцы, привыкшие с конца февраля выходить на манифестации, угощают друг друга кускусом и питьевой водой.

Такие же мирные уличные марши в эти минуты проходят в Беджае, Бискре, Буире, Сиди-Бель-Аббесе, Тизи-Узу и других городах.

22 апреля следственная бригада национальной жандармерии арестовала ряд крупных бизнесменов, в том числе самого богатого бизнесмена страны, генерального директора крупнейшей частной компании Алжира Cevital Иссада Ребраба и четверых братьев Кунинеф. Ребраб был арестован по "подозрению в подаче ложно й декларации, касающейся перевода денежных средств из-за рубежа и за границу, в завышении стоимости в рамках осуществления операций по импорту оборудования, в том числе бывшего в употреблении, благодаря чему он получил таможенные, налоговые и банковские льготы".

Братья Кунинеф - Реда, Абделькадер, Карим и Тарек - обвиняются в "несоблюдении обязательств по контрактам, касающимся выполнения государственных проектов, в торговле влиянием с участием государственных чиновников для получения привилегий, незаконного присвоения земельной собственности и лицензий".

Аресты и допросы крупных бизнесменов проводятся в рамках мер по противодействию коррупции и незаконному обогащению, утверждают власти. По мнению наблюдателей, главным инициатором громких судебных процессов против олигархов является заместитель министра обороны, начальник штаба Национальной народной армии (ННА) Алжира Ахмед Гаид Салах.

В минувшую среду он призвал органы правосудия "ускорить темпы судебных расследований дел, касающихся коррупции и расхищения государственных средств, выносить приговоры в отношении всех, кто воровал деньги народа".

Он заверил, что "командование ННА предоставляет необходимые гарантии судебным органам, чтобы они продолжали преследование взяточников со всей решимостью и в полной свободе, без принуждения и давления. "Такой подход позволит убедить народ в том, что его расхищенные деньги будут возвращены силой закона", - подчеркнул Гаид Салах.

Действиях армейского начальства стали попыткой предложить манифестантам сделку, отмечают наблюдатели. Смысл ее заключается в том, чтобы привлечь к ответственности нарушивших закон олигархов, а взамен убедить народ смягчить требования и уровень протестов на время переходного периода, важным этапом которого станут президентские выборы, намеченные на 4 июля.

Напомним, в Алжире с 22 февраля не утихают массовые акции протеста против продления полномочий президента страны Абдельазиза Бутефлики. По мнению оппозиции и гражданских активистов, в последние годы важнейшие для страны решения принимает не сам Бутефлика, а его окружение, которое заинтересовано в продлении жизни нынешней политической системы. В 2013 году алжирский лидер перенес тяжелый инсульт. С тех пор он передвигается в инвалидном кресле, с трудом говорит, практически не появляется на публике и часто выезжает на лечение за границу.

Месяц назад сообщалось, что Бутефлика находится в реанимационном отделении больницы в Женеве в критическом состоянии. Поэтому можно лишь догадываться, сам ли лидер Алжира отправлял последние послания нации или это делал кто-то другой от его лица.

11 марта Бутефлика в ответ на общественные протесты объявил в послании нации об отказе баллотироваться на пятый президентский срок, отсрочке ранее намеченных на 18 апреля президентских выборов, перестановках в правительстве и запуске общенациональной конференции.

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