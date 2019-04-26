Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Глава МИД Венесуэлы теперь тоже под санкциями Минфина США

Опубликовано 26.04.2019 в разделе комментариев 0

сша венесуэла санкции
Глава МИД Венесуэлы теперь тоже под санкциями Минфина США

Министерство финансов США внесло в санкционный список главу МИД Венесуэлы Хорхе Арреасу и судью Кэрол Падилью, следует из данных на сайте ведомства. 

Напомним, президент США Дональд Трамп усилил санкционное давление на Венесуэлу после выборов, которые Вашингтон считает фиктивными. Основная цель новых ограничений — затруднить Каракасу распродажу госактивов. Американцам теперь запрещено покупать долговые обязательства Венесуэлы. 

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что новые санкции, введенные США после выборов президента Венесуэлы, незаконны. 

В апреле Вашингтон ввел санкции в отношении двух компаний, поставляющих нефть из Венесуэлы на Кубу, а также ограничения против венесуэльского Центробанка. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал действия США аморальными. Ранее под санкции подпала госкомпания Венесуэлы PDVSA, были арестованы венесуэльские активы на $7 млрд, а всем американским контрагентам запретили работать с компанией. 

Напомним, 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его поддержали США и ряд европейский стран, в числе которых были Великобритания, Германия, Франция. Действующего президента страны Николаса Мадуро, который отказывается покидать пост до окончания своего срока, поддерживают Россия, Китай и Турция.

В феврале ограничения были введены против губернаторов четырех штатов Венесуэлы, в том числе в отношении бывшего вице-президента (2008-2010 гг.) и министра обороны (2009-2010 гг.) страны Рамона Алонсо Каррисалеса Ренхифо, который в настоящий момент возглавляет штат Апуре. Другие лица в черном списке - бывший министр обороны (2004-2005 гг.) и действующий губернатор Варгаса Хорхе Карнейро, бывший посол в Италии и глава Карабобо Рафаэль Алехандро Лакава Эвангелиста и губернатор штата Сулия Омар Хосе Прието Фернандес, передает ТАСС. 

В Минфине США отмечают, что штата Сулия, которым Омар Прието управляет с декабря 2017 года, находится у границы с Колумбией и известен высокой активностью организованной преступности. В Сулии процветает наркоторговля и совершается множество заказных убийств. Кроме того, местные органы власти коррумпированы, в том числе полиция и погранслужба. 

Новость по теме:

Четыре венесуэльских губернатора оказались в чёрном списке Минфина США 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Если бы выбор был между Зеленским и Путиным, за кого бы вы проголосовали?:
Результаты
Интернет-ТВ
О раздаче паспортов РФ в Донбассе
26.04.2019
Жить для общества
26.04.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Глава МИД Венесуэлы теперь тоже под санкциями Минфина США (0)
Алжирские манифестанты ставят вопрос об отстранении власти уже в классовом порядке (0)
Хакасские чинуши "обосновали" новый механизм надбавок, вызвавших классовую ярость (0)
Шпионку Бутину после сделки с американской Фемидой приговорили лишь к 18 месяцам (3)
Михаил Горбачёв не смог насладиться фильмом о себе: госпитализирован (18)
В украинских театрах теперь без мовы будет нельзя (2)
Фэсбы не только убивают прохожих, но и мошенничают по-крупному (0)
Великая советская актриса Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни (7)
В Бурятии земли уничтоженного реформаторами колхоза им. Карла Маркса отдают китайцам (11)
Молдавская ПВО не стала сбивать греческий "Боинг" (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Черный Дмитрий Черный: ПРАВДА.info - Сибирский Советский писатель Николай Ничик ушёл от нас весной...
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Поедет к мамке под подол прятаться через девять месяцев
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Не хромая утка, а утка без ног: останется ли Порошенко в политике
orphoprosecutor orphoprosecutor: Прощай, Аксинья...
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Пропавший без вести
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss