Глава МИД Венесуэлы теперь тоже под санкциями Минфина США

Министерство финансов США внесло в санкционный список главу МИД Венесуэлы Хорхе Арреасу и судью Кэрол Падилью, следует из данных на сайте ведомства.

Напомним, президент США Дональд Трамп усилил санкционное давление на Венесуэлу после выборов, которые Вашингтон считает фиктивными. Основная цель новых ограничений — затруднить Каракасу распродажу госактивов. Американцам теперь запрещено покупать долговые обязательства Венесуэлы.

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что новые санкции, введенные США после выборов президента Венесуэлы, незаконны.

В апреле Вашингтон ввел санкции в отношении двух компаний, поставляющих нефть из Венесуэлы на Кубу, а также ограничения против венесуэльского Центробанка. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал действия США аморальными. Ранее под санкции подпала госкомпания Венесуэлы PDVSA, были арестованы венесуэльские активы на $7 млрд, а всем американским контрагентам запретили работать с компанией.

Напомним, 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его поддержали США и ряд европейский стран, в числе которых были Великобритания, Германия, Франция. Действующего президента страны Николаса Мадуро, который отказывается покидать пост до окончания своего срока, поддерживают Россия, Китай и Турция.

В феврале ограничения были введены против губернаторов четырех штатов Венесуэлы, в том числе в отношении бывшего вице-президента (2008-2010 гг.) и министра обороны (2009-2010 гг.) страны Рамона Алонсо Каррисалеса Ренхифо, который в настоящий момент возглавляет штат Апуре. Другие лица в черном списке - бывший министр обороны (2004-2005 гг.) и действующий губернатор Варгаса Хорхе Карнейро, бывший посол в Италии и глава Карабобо Рафаэль Алехандро Лакава Эвангелиста и губернатор штата Сулия Омар Хосе Прието Фернандес, передает ТАСС.

В Минфине США отмечают, что штата Сулия, которым Омар Прието управляет с декабря 2017 года, находится у границы с Колумбией и известен высокой активностью организованной преступности. В Сулии процветает наркоторговля и совершается множество заказных убийств. Кроме того, местные органы власти коррумпированы, в том числе полиция и погранслужба.

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