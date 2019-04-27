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Московский листок

Министр Скворцова посетила Ростов, но "забыла" про концессию горбольницы

Опубликовано 27.04.2019 в разделе комментариев 1

медицина скворцова ростов концессия
Министр Скворцова посетила Ростов, но "забыла" про концессию горбольницы

Ростов-на-Дону посетила министр здравоохранения Скворцова. Поскольку буквально на днях, под аккомпанемент большого скандала, Центральная городская больница номер 1 решением городской думы была передана в концессию некому ООО с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, не связать эти два события довольно трудно.

Тем более сопровождал федерального министра губернатор Голубев, буквально позавчера в том же горсовете высказавшийся против безоглядной передачи в концессию Центральной городской больницы, и трудно поверить, что этот вопрос они со Скворцовой ну совсем не обсуждали...

Ростов передает центральную горбольницу в концессию

Но министр посетила Ростовский научно-исследовательский онкологический институт и ростовскую детскую городскую поликлинику № 4. А во второй половине дня провела совещание по реализации двух нацпроектов – «Здравоохранение» и «Демография» в субъектах Южного Федерального округа.

И вроде всё...

Вероятно, министру не объяснили, что скандалы определенного уровня уже никак невозможно обойти молчанием.

А вопрос задан прямо и весьма недвусмысленно.

- И я хотел бы прямо спросить свою однокурсницу Веронику Игоревну Скворцову — она вообще в курсе? Она одобряет? Или это вообще согласованная с ней афера?

Как в России уничтожают здравоохранение и бесплатную медицину

Даже в нынешнем своем сильно кастрированном виде закон о СМИ требует от официальных лиц отвечать на вопросы, заданные журналистами.

Министр не знает, что ответить? Или не считает нужным соблюдать какой-то закон?

Ну тогда отвечать придется профильному вице-премьеру Голиковой. Если и у нее не найдется нужных слов, то премьеру Медведеву. В конце концов, дойдет и до президента Путина. Пусть заодно ответит и за недомыслие и косноязычие своей команды...

А вопрос ведь очень-очень серьезный.

Да, в бюджете может не хватать средств на модернизацию больницы - да нет такого бюджета ни в одной стране, в котором есть деньги вообще на всё! Но все же в бюджете денег должно быть побольше, чем у ООО, зарегистрированного в феврале с уставным капиталом в 10 тысяч...

Или ООО может привлечь какие-то сторонние капиталы? Тогда еще интересней - правительству, которое хотело бы привлечь средства, не доверяют, а ООО с "уставняком" в 10 тысяч доверия больше, чем правительству?

Тогда, извините, на хрен такое правительство!

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 1
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Слава Власову!
Дмитрий Быков написал 27.04.2019 00:14
Меня отравили русские чекисты! Наполеон и Гитлер не смогли победить эту страну заправку,а мы сможем! Мы будем грызть изнутри как черви грызут яблоко!
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