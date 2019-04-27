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Московский листок

Анатолий Баранов: Конкуренты-олигархи будут нести убытки, а Коломойский с помощью своего президента будет прибирать к рукам активы

Опубликовано 27.04.2019 в разделе комментариев 0

украина газ нефть
Анатолий Баранов: Конкуренты-олигархи будут нести убытки, а Коломойский с помощью своего президента будет прибирать к рукам активы

Дал комментарий "Свободной прессе".

Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Соответствующее заявление опубликовала компания «Укртранснафта» в Facebook. Уточняется, что полностью прекращена перекачка нефти на участке «Мозырь-Броды».

В заявлении сказано, что это решение вынужденное, и было принято на основе соглашения о предоставлении услуг по транспортировке нефти на территории Украины.

— Поскольку вопрос о качестве перекачиваемой нефти только что поднимала и Белоруссия, и российская сторона этого не оспаривала, думаю, с качеством не все в порядке, — считает главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — Но и политическая составляющая налицо — только что избрали нового президента, и вот вам первый конкретный шаг на этом посту. Можно считать знаковым. Но не неожиданным.

— Много ли нефти идет через Украину. Что означает это закрытие для «Транснефти»?

— Нефти прокачивается достаточно много, но в отличие от газа, монопольного положения тут у Украины нет.

К каким последствиям может привести массовый отказ от прокачки российской нефти?

— Видимо, это приведет к усилению танкерного флота, что при определенных условиях даже хорошо. Россия проводит достаточно конфронтационную внешнюю политику, и зависеть от стран-транзитеров не очень хорошо. Хотя, вероятно, степень конфронтационности можно было бы и снизить.

— Насколько для Украины критична эта остановка в преддверие запрета на поступление нефти с 1 июня?

— В данном вопросе нет никакой единой Украины: кто-то проиграет, а кто-то и выиграет. Плохо, что Москва не умеет даже сыграть на внутриукраинских противоречиях. А цена бензина на Украине вырастет так и так, до среднеевропейских значений.

— Киев говорит о подготовке Россией новой «газовой войны». Почему бы сразу не заявить еще и о «нефтяной»? Как Украина может использовать ситуацию с некачественной нефтью, и чем ответить России?

— Думаю, «газовые войны» на фоне реальной войны в Донбассе уже мало, кого впечатляют. Правильней говорить о войнах трейдеров. Наша проблема лишь в том, что в роли главного трейдера выступает президент.

Что же касается возможности перекрытия транзита, то газа на Украине достаточно для обеспечения ЖКХ, лет на пять точно хватит, а украинская промышленность, похоже больше никого в мире не интересует.

— То есть после 1 января транзит полностью остановится?

— Думаю, что остановится. Ведь бизнес Коломойского на этом не завязан. Конкуренты-олигархи будут нести убытки, а Коломойский с помощью своего президента будет прибирать к рукам активы.



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