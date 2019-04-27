Горки Ленинские. С баррикад на 22 апреля

22 апреля 2019 года на станции Ленинская состоялся праздничный пикет ко Дню рождения Владимира Ильича Ленина.

Пикет был организован группой защитников станции Ленинская, активными участниками борьбы, которая сейчас продолжается в посёлке Горки Ленинские.

Исторический центр памяти Ленина, включающий в себя музейный комплекс, школу Горки, станцию Ленинскую (с которой в 1924-м году отправился траурный поезд В. И. Ленина), в наши дни активно разрушается, причём, наступление идёт одновременно по всем направлениям исторического центра.

Станция Ленинская теперь заброшена, билетные кассы вынесены отдельно на платформу, а сам Ленинский вокзал, сохраняя издали внешнюю свежесть, но потеряв даже практическую надобность, теперь закрыт, забит и постепенно разрушается. Мемориал, обращённый в ветошь.

Но если Ленинский вокзал разрушается пассивным бездействием, то на сам Музей Ленина идёт активное наступление.

На границе с комплексом возводят склады и постройки новые олигархи, окружая заповедную территорию в барышническое кольцо, памятник Шагающий Ленин под угрозой демонтажа, афиши музея извещают теперь о проведении дней пива, шампанского, а жалобы в Министерство Культуры на подобные преступления остаются безрезультатными. Инициативная группа защитников ленинского наследия обращается к левым партиям с призывом не проводить на территории заповедника официальных мероприятий, пока идёт борьба за снятие О. В. Хромова с поста директора музейного комплекса, превратившего музей в центр наживы и пропаганды деградации населения.

Одним из сильных потрясений для всех жителей посёлка Горки Ленинские стало известие о закрытии школы Горки. Школа была создана в 1921-м году при непосредственном участии Крупской и Ленина, и стала фактически центром советского образования, его испытательной и академической базой, стартом лучших школьных учебников СССР.

Спустя 97 лет, в 2018-м году, и именно в революционный день 7 ноября, школа памяти Ленина была закрыта. Около 500 учеников оказались в сложной ситуации продолжения обучения, так как до ближайшей школы добираться теперь - 15 километров.

Особо хотелось бы отметить острую криминальную ситуацию, создавшуюся сразу после закрытия школы, когда против протестующих родителей был запущен целый карательный механизм - угрозы, ювенальное преследование, поджоги машин.

Родители проводят акции протеста, пишут обращения в различные ведомства, и не собираются сдаваться. Конечно же, надеются на помощь красных организаций, с которыми они могли бы вместе встать в этой неравной борьбе против буржуазии нашего времени.

Может показаться странным, но закрытию школы поспособствовал новоназначенный директор Сергей Логинов, который уже спустя несколько дней после своего назначения, подписал приказ о приостановлении образовательной деятельности школы Горки. На протестующих родителей Логинов лично писал жалобы в различные управления. Повышенную странность данной ситуации придаёт тот факт, что Сергей Логинов является депутатом Глазовской городской Думы от коммунистической партии Коммунисты России. Инициативная группа защитников школы Ленина обратилась с публичным заявлением в ЦК партии о проведении внутрипартийного расследования в отношении действий Логинова.

Защитники Станции уже третий год проводят мероприятия на ступенях Мемориального вокзала - 21 января и 22 апреля, желая возобновить прежнюю высокую наполненность этих революционных мест, продолжить их жизнь в красной традиции.

На пикет приехали и представители коммунистов московских организаций, выступали под красными флагами прямо на ступенях Ленинского вокзала.

Виталий Ермишин, практически с баррикад борьбы в Горках Ленинских, читал революционные стихи, читал с таким запалом, искренним мужеством, что его голос был слышен даже сквозь громыхающие рядом поезда, а пассажиры станции с интересом слушали его, подойдя к перилам платформы.

22 апреля был лишь одним из дней в сложной борьбе за ленинское наследие, за память о вожде мирового пролетариата, за будущее красной идеологии.

И Ленинский островок вполне сможет стать той территорией, где левые смогут выступить единым отрядом противодействия буржуазной реальности.