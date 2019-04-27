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Московский листок

Шри-ланкийские террористы продолжают взрывать и обстреливать военных

Опубликовано 27.04.2019 в разделе комментариев 0

терроризм исламизм
Шри-ланкийские террористы продолжают взрывать и обстреливать военных

Три взрыва прогремели в пятницу на Шри-Ланке, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал Newsfirst. Инцидент произошел на востоке страны в городе Калмунай во время проводимой там местными силовиками антитеррористической операции. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала. В районе инцидента продолжаются обыски. 

Ранее в пятницу в этом городе сотрудники полиции и военнослужащие национальной армии Шри-Ланки были обстреляны во время рейдов по выявлению подпольных мастерских по изготовлению поясов смертников. В стране продолжается розыск 140 человек, подозреваемых в причастности к террористической группировке "Исламское государство". 

Между тем власти страны в очередной (шестой) раз ввели комендантский час с 22:00 (19:30 по Москве) 26 апреля до 04:00 27 апреля. 21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. 

В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. 

По уточненным в четверг данным, число погибших на Шри-Ланке в результате взрывов, прогремевших в минувшее воскресенье, составило около 250 человек, а не 359, как указывалось ранее. 

Известно, что число задержанных составляет около 80 человек. Всего по делу о причастности к терактам в настоящее время проходят 139 человек. 

По всей стране введены повышенные меры безопасности. На автодорогах крупнейшего города страны - Коломбо и других городов появились блокпосты для досмотра подозрительных граждан и транспортных средств. Пресс-секретарь полиции Руван Гунасекара призвал граждан сотрудничать с полицией и не поддаваться панике. 

Полиция продолжает использовать направленные взрывы для уничтожения подозрительных транспортных средств, припаркованных в людных местах. В качестве дополнительной меры безопасности введен запрет на использование всех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в воздушном пространстве Шри-Ланки до особого распоряжения. Все выданные ранее разрешения на использование БПЛА объявлены недействительными на неопределенный срок. 

Кроме того, все католические церкви на Шри-Ланке остаются закрытыми "до улучшения ситуации с безопасностью" на острове. 

Ранее власти Шри-Ланки предупредили об угрозе терактов в мечетях острова. По словам заместителя главного инспектора полиции Шри-Ланки Приянтху Джаякоди, полиция усилила меры безопасности у всех мечетей. 

В то же время министр мусульманских религиозных дел правительства Шри-Ланки Мохамед Хашим Абдул Халим призвал в четверг последователей ислама этого островного государства не проводить 26 апреля традиционную пятничную молитву в мечетях. Он предложил верующим провести молитву дома. 

По мнению министра, такой жест стал бы символом солидарности мусульманской общины с католиками после терактов против христианских церквей.

О возможных нападениях заявляли международные спецслужбы, о подобных сигналах сообщал и министр здравоохранения страны Раджита Сенаратне. 

Как уточняет телеканал CNN, 4 апреля иностранные спецслужбы сообщили местным чиновникам о потенциальном заговоре для атаки смертников на христианские церкви и места скопления туристов. 

Через пять дней, 9 апреля, министерство обороны Индии проинформировало генерального инспектора полиции о предполагаемом заговоре, а также сообщило, что план намерена реализовать радикальная террористическая группировка Nations Thawahid Jaman (NTJ). 

Также в списке указывался список людей, причастных к готовящимся взрывам. Одна записка, составленная сотрудниками службы безопасности Шри-Ланки, была настолько подробной, что в ней содержался список подозреваемых. Однако в отелях, где произошли теракты, не было даже усиленной охраны, а премьер-министр не знал об этих предупреждениях. Помимо Индии сигналы поступали из США. 

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