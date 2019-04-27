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Московский листок

Подайте нищему Минздраву на санитарный самолет для элитария

Опубликовано 27.04.2019 автором в разделе комментариев 2

медицина скворцова ростов концессия
Подайте нищему Минздраву на санитарный самолет для элитария

"И вот я думаю: что же мешает нам скинуть с шеи эту удавку?" - цитирует АПН-Северо-Запад слегка оклемавшегося Дмитрия Быкова. И продолжает: "Под скидыванием удавки я разумею, конечно, не обязательный отъезд, но именно жажду принадлежать большинству. Это большинство сейчас настолько оболванено, грубо, нагло, оно так распоясалось и так презирает все остальное человечество, что находиться рядом с ним, в его рядах – позорно и зловонно".

Комментарий "АПН Северо-Запад": Когда Зильбертруд впал в кому в Башкирии, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова провела медицинский телемост Москва - Уфа, потом послала в Уфу бригаду элитных нейрохирургов, а затем спецсамолёт для перевозке гения в Москву, чтобы побыстрее поправился. Всё оплачено из карманов дорогих россиян, из которых 99,9% и мечтать не смеют о подобном сервисе. Но Дима для кремляди свой, а 99,9% - быдло, которое следует стричь, а при необходимости пускать на мясо. Исходя из этого к кремлёвским и следует относиться, если вдруг у них начнутся проблемы.

***

Разумеется, нам плевать, какую фамилию носит этот господин. Как будто фамилия, национальность или вероисповедание объясняет, скотина человек или нет.

Теперь вот, оказывается, его тоже отравили - как Литвиненко, только не насмерть. Можно добавить, что травили его долго и систематически страшным ядом C2H5OH, в просторечии спиртом этиловым. Наверно, чекисты. И приговаривали: "Пей, Дима, пей!"

Но вот я бы не про Быкова, да хоть бы и Зильбертруда, а про министра Скворцову, которая точно Скворцова, у которой и папа был Скворцов, и дедушка.

Понятно, что случись кому другому пострадать от алкогольной зависимости, навряд ли министр лично станет куда-то названивать, высылать за ним врачебные бригады и самолеты санитарной авиации. А вот Быкову - такое внимание от руководства отечественного здравоохранения.

При этом у Минздрава категорически нет денег для лечения больных в городе с населением в 1,1 млн. человек, иначе зачем бы отдавать в концессию Центральную городскую больницу номер 1 имени Семашко?

Министр Скворцова посетила Ростов, но "забыла" про концессию горбольницы

Денег реально нет, но для отдельных представителей элиты есть всё. И даже больше.

Если же сдать в концессию побольше городских больниц, то хватит на много разных элитариев.

Хотя, если подумать, у Быкова есть деньги, и он вполне мог бы оплатить свое лечение, не одалживаясь у "кровавого режима", который его вдобавок систематически травил спиртосодержащими напитками.

Но элитарии на то и элитарии, чтобы не просто кутить, а именно что на последние гроши, отобранные у нищих (у большинства, которое "позорно и зловонно") - в этом особый шик...



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: кто-нить знает
33 написал 27.04.2019 09:29
он написал " ГОСПОДИН ХОРОШИЙ", юрийгагарин / писать слито в одно слово с маленькой буквы. читает михаил ефремов гуглите . забавно.
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кто-нить
знает, написал 27.04.2019 09:12
что этот "писатель" написал ваще?
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