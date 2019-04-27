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Московский листок

В конкурсе детской попсы победила "Алса Алсы"

Опубликовано 27.04.2019 в разделе комментариев 0

В конкурсе детской попсы победила "Алса Алсы"

Дочь певицы Алсу стала победительницей шестого сезона проекта «Голос. Дети». В суперфинале Микелла Абрамова выступила с песней «Ты здесь». В оригинале её исполняет заслуженная артистка России Диана Гурцкая. 

В финале юная певица исполнила композицию Эминема и Рианны «Love the Way You Lie». Как признаётся участница конкурса, она надеялась, что попадёт в заключительный этап. Для этого девочка много работала над собой. Наставница Светлана Лобода отметила, что Микелла за время шоу выросла и стала более раскрепощённой. 

По результатам зрительского голосования дочь Алсу прошла в суперфинал, где исполнила песню «Ты здесь». В последнем этапе вокалистка боролась за победу с участниками команд Пелагеи и Валерия Меладзе. Но удача оказалась на стороне Микеллы Абрамовой. В конце 10-летняя певица выступила с композиций «Somewhere Over the Rainbow» cо «слепого прослушивания» уже в новом качестве — как победительница вокального шоу «Голос. Дети».

От редакции: Казалось бы, какое нам дело до всей этой попсы и Алсы? К тому же и попса-то детская, и в детской возне с призами и местами участвовать серьёзным политическим дядям как-то некогда. Однако тут стоит вспомнить, кто такая сама Алсу, откуда она взялась в российской попсе - о ней же целый документальный фильм был в нулевых! Взялась она от нефти от родимой, которая не так давно была социалистической - и при полном отсутствии голоса и наличии внешности, вот-таки стала той, какой себя видела и папа тоже видел, и весь нефтяной олигархат региональный - поддержал. Национальная гордость! В детскую мечту стать певицей перетекло много всенародной нефти - но именно этому зрители документального фильма и должны были радоваться. Кстати, и у взрослых так же - юбилейный "статусный" концерт Пугачёвой в КДС оплачивали "Вертолёты России".

То есть слово "блат" тут - не вполне раскрывает суть продвижения певицы. В документалке о ней были забавные титры, когда совершали экскурсию в её и родительские элитные покои: "Бабушка Алсы, сестра Алсы..." Рокеры мгновенно сострили: "Алса Алсы" (кстати, именно они от студийщиков знают, что запись вокала Алсы - это адский ад, она банально в ноту не попадает и поэтому приходится записывать "лесенкой" десятки дублей). Но вот именно так и вышло в итоге - Алса Алсы побеждает в заранее срежиссирванных конкурсах, и не так важно как эта Алса Алсы зовётся на самом деле. Ещё со времён "Утренней почты" все эти конкурсы - суть беснование элитки, продвижение её же детей в эфире на наследные позиции. А лохтората хватит в Путинской России и на век детишек, и на век внучков - пока нефть, правда, будет. А вот потом - сразу от гламура к каннибализму переход...

Д.Ч.  

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