Варвара Караулова вышла на свободу по УДО

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная на 4,5 года за попытку примкнуть к запрещенной в России организации "Исламское государство", покинула колонию в №1 Вологде.

Как сообщает РИА Новости, ее встретил уполномоченный по правам человека Вологодской области Олег Димони и журналисты. В сопровождении сотрудницы колонии они быстро проследовали в машину. Разговаривать с журналистами она не стала.

Напомним, 16 апреля городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой. У сторон было 10 дней на то, чтобы обжаловать решение. Однако прокуратура не стала обжаловать приговор. В связи с этим девушка смогла покинуть колонию на год и десять месяцев раньше установленного срока.

Варвару Караулову, позже сменившую имя и ставшую Александрой Ивановой, арестовали в октябре 2015-го. В конце мая того года девушка, которая была студенткой второго курса МГУ, втайне от родителей улетела в Стамбул. Через несколько дней, 4 июня, турецкие власти задержали ее в пограничном городе Килис вместе с группой россиян, которые, как предполагается, пытались попасть в Сирию.

Изначально дело против Карауловой решили не возбуждать, но позже выяснилось, что девушка продолжает поддерживать связь с террористами, в частности со своим возлюбленным, который ее и завербовал.

В суде Караулова раскаялась в своих поступках. По ее словам, она не собиралась участвовать в терактах, а ехала в Сирию к любимому человеку, чтобы выйти за него замуж.