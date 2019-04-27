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Московский листок

Коломенское, колыбель царской России? Да сроют ваше Коломенское к чертям скоро!

Опубликовано 27.04.2019 в разделе комментариев 1

беспредел москва собянин
Коломенское, колыбель царской России? Да сроют ваше Коломенское к чертям скоро!

«Новые Известия» уже писали о проблемах, возникших у одного из самых известных музеев Москвы - села Коломенского, которое потихоньку отдают во власть алчных застройщиков. Увы, та публикация не имела никакого воздействия на московские власти, а ситуация, между тем, становится все тревожнее. Местные жители пытались защитить резиденцию русских царей, но их просто не пустили на публичные слушания, пишет онлайн-издание Readovka. 

Жители московского района Нагатинский Затон уже более полугода пытаются защитить уникальный парк от проекта строительства транспортного узла бок о бок с музеем-заповедником «Коломенское». 

Участок подземных коммуникаций восточной части третьего пересадочного контура (станции «Текстильщики-2», «Печатники-2», «Нагатинский затон» и «Кленовый бульвар») пройдет ровно под заповедником, причем работы будут проводить открытым способом. 

Напомним, что первые архитектурные объекты в селе Коломенском возникли еще 14 веке, а позже там были построены резиденции русских царей, среди которых крайне удачно восстановленный дворец царя Алексея Михайловича и домик Петра I. Там же располагается всемирно известный шатровый храм, шедевр древнерусского зодчества церковь Вознесения Господня. Кроме того, живописный парк, тянущийся вдоль берега Москвы-реки считается одним из любимейших мест досуга у москвичей.

Впрочем, это не останавливает московские власти, которые росчерком пера просто сократили территорию парка при проектировании пересадочного контура, изъяв два участка общей площадью 0,34 га. В замен они пообещали увеличить площадь озелененной территории в том же районе, которые тоже будут иметь историческую ценность, но лет этак через 500-600. 

Издание сообщает также, что 23 апреля в столичной школе 1770 прошли публичные слушания по вопросу строительства и обсуждению самого проекта. Разумеется, для самых заинтересованных в этом вопросе лиц - жителей Нагатинского Затона - мест не нашлось, их попросту не пустили в зал. 

Между тем, тамошние жители справедливо опасаются не только и не столько строительства, сколько любимой традиции московских властей - обстраивать транспортные узлы офисными зданиями и торгово-развлекательными центрами, поскольку эта земля переходит в собственность Метростроя и связанных с ним организаций.

От редакции: Казалось бы, у власти Ельцина-Путина-Медведева-Путина есть свои святыни - царизм, как ближайшая станция на пути общества вспять, Романовы, Рюриковичи, всё это свято. Об этом, о царизме и его успехах в обустройстве "России, которую мы потеряли" - повествовали выставки в Манеже не раз. Странные выставки, где креатив заключался в установке мягких "груш", из которых можно было, комфортно развалившись, пялиться в экраны на потолке - ну, а там крутится ролик про суровый но справедливый царизм, про времена когда так вот перед царями не валялись, а если и валялись, то уже обезглавленными... Причём спонсировались выставки непосредственно теми господами, кто и нажил под "крышей" Путина многомиллиардные состояния на том, что по свержении царей и Временного правительства было национализировано большевиками - Лукойлом, Роснефтью, Газпромом. Они, вернувшиеся буржуи - как бы благодарили царизм, и продолжают благодарить: в бывшем музее Ленина у Красной площади проходят выставки об императрицах...

Но вот встал вопрос ребром: и для силовигархии и её прямого ставленника Собянина уже не свята колыбель русского царизма, где сохранился бревенчатый домик Петра Первого (был с семьёй там позапрошлым летом - как там высоченный Пётр при таких низких притолоках ходил, загадка). Кстати, а знаете, кто перевёз в Коломенское этот домик? Та самая безбожная Советская власть, которая царизму (точнее, его реставрации) положила конец в Гражданской войне. Бережно перевезли из Архангельска, подреставрировали - в "ужжосных тридцатых", сделали музеем, открыли для широкого посетителя.

Удивительный город Москва - да? Путину проще втемяшить у Боровицких ворот нелепого крестоносца Владимира (новодел по качеству и оригинальности хуже Петра Колумбовича работы Церетели), чем сохранить подлинную колыбель этого этапа развития "Русской государственности" не просто в неприкосновенности, но и оградить её от любых ближайших строительных работ! Музей-заповедник потому так и называется: здесь лежит в доступном всем подготовленным посетителям виде то важное древнейшее прошлое Руси, что хочется не только из книг вычитывать, но и руками потрогать - белокаменную Историю, - посмотреть на Москву-реку изгибистую с царского трона в церкви Вознесения Господня...

Но не тут-то было, метро-аферы Хуснуллина и транспондеры Собянина важнее власти, чем История и её музейная неприкосновенность. Впрочем, народец, который и вырубку Химкинского леса вытерпел, и новый срок Путина, и Пенсионную реформу - не имеет права даже на такую Историю, а точнее на её подлинность. Историю государства российского ему будут по праздникам выставлять по-собянински - в пластиковых муляжах, как пасхальных курочек вот нынешних. Очень дорогие инсталляции - имитации уютного православного быта, но именно что имитации. А подлинники им не нужны. Подлинники были нужны большевикам...

Дмитрий Чёрный, москвич в восьмом поколении



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Всего комментариев к статье: 1
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6 миллиардов на метро-РАСПИЛИЛИ распилдяи распилоиды
! УЖАС-УЖАС ! написал 27.04.2019 14:26
6 миллиардов рублей "распилила" мэрия Москвы на "объединение" Калининской и Солнцевской линий метро...
Почему депутаты не обращаются в прокуратуру для возбуждения уголовного дела на ОПГ во главе с Собяниным.
Материалов на возбуждение уголовного дела
просто масса!
Остановите чудовищный распил бюджета страны!
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