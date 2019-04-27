Главный технический герой "В бой идут одни старики" упал в Хабаровском крае

Два человека погибли в результате падения спортивного самолета Як-18 в Хабаровском крае. Как стало известно РЕН ТВ, воздушное судно потерпело крушение из-за отказа двигателя, сообщает ИА AmurMedia.

В результате спортивный самолет упал в лесополосе. По предварительным данным, два человека погибли. Ими оказались: Сергей Ланкин, владелец самолета и Владимир Левшин, пассажир.

Как сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе правительства Хабаровского края, самолет принадлежал небольшой частной компании. На месте происшествия работают следственные органы.

Следственными органами Дальневосточного СУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту крушения самолёта ЯК-18 по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц).

Следствием установлено, что сегодня около 16 часов в районе села Калинка Хабаровского края произошло крушение самолёта ЯК-18. По предварительным данным на борту самолёта находилось двое человек, которые в результате случившегося не выжили.

Следствием отрабатываются следующие версии случившегося: ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна, не благоприятные погодные условия.

В настоящее время следственная группа проводит осмотр места происшествия.

От редакции: Вы не поверите, но именно на этих яках держалась вся техническая часть кинофильма "В бой идут одни старики". Совместный просмотр фильма с отцом, штурманом гражданской авиации, ещё на чёрнобелом телевизоре - обогатил меня этим знанием. Более того, из яков и "мессеры" делали - добавляя некоторый дизайн, но основа оставалась та же. Добавляли отделку шасси, хвостовые и носовые "изыски", муляжи пулемётов - но профессионалу старый-добрый спортивный Як-18 можно было узнать и под таким "гримом". Так что самолётик-то легендарный по-своему...

Д.Ч.