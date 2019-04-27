Силовигарх Путин привычно пугает Украину "обезгаживанием"

Владимир Путин одним из главных вопросов, которые стоят на повестке дня России и Украины, считает транзитный договор между «Газпромом» и «Нафтогазом». Действующее соглашение истекает 31 декабря 2019 года, а все попытки сторон договориться о параметрах нового пока не приводят к конкретным результатам.

«А если транзита не будет? Вы понимаете, что тогда не будет реверса. Ведь реверс, он же виртуальный. Наш газ, который идет в Западную Европу, — газовая труба с советских времен, как устроена? От транзитной газовой трубы идут ответвления на всю Украину. Это абсолютно известные для профессионалов вещи, публика только может это не понимает»,— уточнил Путин на пресс-конференции в Пекине.

Украина уже более трех лет официально не покупает газ у «Газпрома». В качестве главного источника голубого топлива в Киеве называли поставки газа из Восточной Европы в реверсном режиме. Экс-премьер, глава оппозиционного объединения «Батьковщина» Юлия Тимошенко критиковала действующие власти за такую схему, отмечая, что они покупают с накруткой тот же российский газ через коррупционные схемы.

- Вот и очень хорошо, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - что хозяин всея газа Руси (а точнее, вообще-то, Советского газа, присвоенного Газпромом) заговорил о "ещё с советских времён", и нынешний новый президент Украины мог бы заново и поднять вопрос: а какого чёрта узкая группа лиц, заседающая в Газпроме (как она пользуется и советской "Дружбой", кстати) пользуется теми трубопроводами для торговли с ЕС, что строили вместе все социалистические республики? Мы-то об этом пишем очень давно - но, как гворится, незамыленным глазом-то виднее. Если оно, конечно, вхдит в сферу интересов Коломойского-Зеленского... И этот наш "питерский" присвоитель всенародного по конституции газа (царственно дарующий должности в Газпроме друзьям, которые уже стали мультимиллиардерами, абсолютно ничего не производя), будет ещё кого-то упрекать в том что "тырят газ"?!!