Всевышний генералитет выразил рязанским десантникам вулканическое недоумение

Об этом передает «Интерфакс». Ведомство поучаствовало в работе комиссии в учебном заведении.

«Установлены пятеро курсантов, которые, не зная нормативных документов Минобороны о правилах ношения военной формы одежды, проявили свое недовольство из-за слухов об отмене погон небесного цвета на обмундировании», — заявили в министерстве. Там отметили, что с советских времен на полевой форме одежды погоны защитного цвета предусмотрены для безопасности военнослужащих в боевых условиях.

В ведомстве сообщили, что командиров и начальников курсантов, которые «не довели до них надлежащим порядком соответствующие требования приказов военного ведомства», привлекут к ответственности по дисциплинарному уставу Вооруженных сил России. Напомним, в ночь на 24 апреля десятки курсантов рязанского училища ВДВ принесли сорванные погоны к памятнику Маргелова.

Причём рязанские десантники вполне внятно рассказали о причинах акции с сорванными погонами у памятника Маргелову. Собеседник RZN.info отметил, что две недели назад в училище объявили об изменении традиционного цвета курсантских погон с небесно-голубого на зеленый. Объяснили это сменой уставной формы одежды. «В символе десантников — голубых беретах — разрешили ходить летчикам, теперь сняли голубые погоны, осталось у десантников только тельняшку отобрать», — заявил он. Сейчас десантники готовят обращения к депутату Госдумы от Рязанской области Александру Шерину и в организацию ветеранов «Боевое братство» с просьбой разобраться в ситуации.

От редакции: Но какой посконный язык чинуш Минобороны! "Надлежащим порядком" - как это? Шпицрутенами, может? Воинская слава, честь мундира - это вам не уши расеянского лохтората и не глаза его, которые 9 мая каждого года видят на Красной площади позорную ширмочку у Мавзолея Ленина - места, откуда напутствовал великий Сталин героических защитников Москвы в 1941-м... Так что глуповатенько оправдываться командованию тут поздновато: известно, что повсеместно наша давно уже не легендарная фракция Красной Армии по имени Российская, меняет советскую "устаревшую" форму на натовские, американские стандарты. Спецназ и Росгвардия - так вообще щеголяют в несвойственных ВВ чёрных цветах, напоминая то ли эсэсовцев, то ли чоповцев.

И вот когда у молодых (что очень важно!) курсантов поднялась рука и возвысился голос остановить десоветизацию, декоммунизацию Советской прославленной армии, бросить вызов тем, кто превращает её, армию народа-победителя, в охранную структуру, в защитницу интересов правящего класса, - тут им "надлежащим порядком" поступают высочайшие возмущения. Тщетно, господа! Позор уже случился, и перекроить ВДВ так, как Путин указом уже перекроил ВВ в Росгвардию, в частное охранное агентство господина Золотова - нет, вам не удастся. Это не просто форма - мимикрировать, слиться с долларовой "зелёнкой" этот род войск по духу своему не сможет. А вы - продолжайте возле охраняемых вами миллиардеров кремлёвских и околокремлёвских "на подсосе" щеголять в натовской "цифре" и богобоязненно креститься под Спасской башней на парадах - пипл схавает...

Д.Ч.

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