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Московский листок

А.Гречанинов. Три жизни

Опубликовано 28.04.2019 автором в разделе комментариев 2

церковь пасха вера

Когда-то человечество придумало прекрасную сказку про человека, который открыл важную истину и пожертвовал жизнью, чтобы люди в нее поверили. Его звали Иисус Христос из Назарета. И хоть многие считают эту историю былью, большой разницы тут нет. Мы же верим в Золушку и в перерождение гадкого утенка, хотя прекрасно знаем, что гуси не разговаривают, а тыква никогда не превратится в Мерседес Е-класса.

Я хочу сказать, что смысл христианства не столько в вере, сколько в нравственности. В канун Пасхи я хочу заступиться за эту сказку, потому что сегодня сделано все, чтобы история идеалиста из Назарета перестала волновать вменяемых людей. Но ведь Пасха - это не собственность какой-то одной церкви. Бог с ними, с иерархами, с их часами и их квартирами, они забудутся, а вечные ценности добра, справедливости и всепрощения, останутся в веках.

Это фильм о жизни А.Т.Гречанинова, который был одним из величайших духовных композиторов, а церковь его не любила и запрещала его сочинения. Власть его тоже не любила. Поначалу я полагал, что за его духовную музыку , но потом понял - чепуха, в травле этого замечательного композитора государство и РПЦ были заодно. Его не любили за то, что он уехал и не сгинул за границей в безвестности, а был там принят, признан и любим, за то, что он не стеснялся писать и католическую музыку, ведь Бог един, какая разница. А главное за то, что он хотел чтобы церковные обряды служили бы просвещению народа. Но нашей церкви просвещение ни к чему, ей нужны смирение и покорность.

Все это я хорошо почувствовал, когда снимал этот фильм. Когда скульптор Гриша Потоцкий вылепил бюст Гречанинова и отлил его за свои деньги в бронзе, а московские власти потребовали за установку этого бюста какие-то несметные суммы (это к юбилею-то композитора!). Когда потрясающая женщина Ольга Томпакова, продала концертный рояль и на эти деньги издала первую у нас в стране книгу о Гречанинове, а Первый канал пытался устроить под съемки юбилейного фильма какие-то свои заграничные поездочки, но не вышло, послал я их куда подальше.

Вообще, судьба его творчества в России - это готовый роман: наши деятели культуры крали его мелодии, он же далеко, в это время Америка, его третья родина, с детским восторгом отмечала его юбилеи в Карнеги-холле. Но особо поразила РПЦ, которая без всякого стеснения выжимала из меня деньги за съемки в храмах где исполняли его же музыку!..

Александр Гречанинов хоть и родился в православной семье, больше верил в разум и в силу искусства. И свое самое известное сочинение - "Страстную седмицу", он посвятил истории воскрешения великого человека, принявшего смерть не за богатые поповские рясы, а за наше будущее.

С праздником!



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: Павел Чесноков,великий русский композитор,умер в 1944 году
В.Гречанинов написал 28.04.2019 01:02
Свяжитесь со мной, подумаем. Кстати, про него Томпакова тоже писала.
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Павел Чесноков,великий русский композитор,умер в 1944 году
похоронен написал 28.04.2019 00:31
на Ваганьковском кладбище. На могиле скромная мраморная досочка.С 2000 года бьются за возможность установить на могиле нормальный памятник,за народные,на минуточку,деньги. Куда там! НЕ РАЗРЕШАЕТ МОСКОВСКОЕ ЧИНОВНИЧЕСТВО!
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