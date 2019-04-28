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Московский листок

Украина осталась без православной Пасхи

Опубликовано 28.04.2019 в разделе комментариев 1

украина церковь пцу
Украина осталась без православной Пасхи

Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня. Спикер Иерусалимской патриархии пояснил, что представители ПЦУ могут находиться в храме, но не служить.

«Мы в курсе украинских церковных проблем и вопросов и заверяем: сослужить они не могут», — уточнил он и подчеркнул, что такова позиция патриархата.

***

Ну, собственно, вот и первые плоды церковного раскола на Украине, произошедшего в рамках избирательной кампании бывшего уже президента Порошенко. Сам-то он уже перешел в категорию частных лиц, а вот плоды его деятельности продолжают благоухать.

Вот часть православных верующих осталась фактически без пасхальных даров. Кому-то на это наплевать, а кто-то и правда искренне верит. И оказывается ПЦУ очутилась вне мирового православия, что было очевидно с самого начала, но как-то забалтывалось.

Но, в общем-то, пасхальное разочарование - это самая малость из наследия президентуры Порошенко, которое будет аукаться еще долго-долго.

На Украине этого еще не поняли. Но постепенно начнут понимать, куда ж денутся...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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рЫдактору
Дмитрий г.Запорожье.+++ написал 28.04.2019 00:56
Долго и с удовольствием смеялся читая очередной бред кацапорылого атеиста москаля рассуждающего о религии.Читай сюда Баранов и запоминай,а лучше записывай.Итак.Наша основная задача совместно со всем прогрессивным человечеством давить и грабить кацапорылую мразоту.Зимой и летом.Днем и ночь.Ни какие оправдания со стороны кацапорылой мразоты не принимаются во внимание,ибо хороший кацапопитек,это исключительно дохлый кацапопитекк,или как говорят у нас в ЕС...процесс окончательного решения кацапского вопроса прерываться не должен...Что касается благодатного огня,то оный уже доставлен в Украину из Иерусалима,а кацапорылых москальских попов ждет то же самое что и кацапорылого,попа Гундяева.Если в монастырь попадут,то могут считать что повезло,то кацапорылую мразоту,называющую себя попом могут и с колокольни скинуть.Ну сам понимашь,что поздравлять москаляатеиста с праздником пасхи глупо ибо ты веришь,что из тебя будет расти лопух.Ну вот по вере и получишь.И кстати.Порошенко перейдет в разряд частных лиц только через 2 месяца и при всех недостатках Порошенко,только за получение томоса о автокефалии Порошенко можно в Украине ставить памятник на месте Ульянова(примерно в тех же количествах),а уж за создание объединенного фронта против кацапорылой мразоты Порошенко Нобелевская премия полагается.Вот примерно так.
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