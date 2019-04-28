Украина осталась без православной Пасхи

Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня. Спикер Иерусалимской патриархии пояснил, что представители ПЦУ могут находиться в храме, но не служить.

«Мы в курсе украинских церковных проблем и вопросов и заверяем: сослужить они не могут», — уточнил он и подчеркнул, что такова позиция патриархата.

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Ну, собственно, вот и первые плоды церковного раскола на Украине, произошедшего в рамках избирательной кампании бывшего уже президента Порошенко. Сам-то он уже перешел в категорию частных лиц, а вот плоды его деятельности продолжают благоухать.

Вот часть православных верующих осталась фактически без пасхальных даров. Кому-то на это наплевать, а кто-то и правда искренне верит. И оказывается ПЦУ очутилась вне мирового православия, что было очевидно с самого начала, но как-то забалтывалось.

Но, в общем-то, пасхальное разочарование - это самая малость из наследия президентуры Порошенко, которое будет аукаться еще долго-долго.

На Украине этого еще не поняли. Но постепенно начнут понимать, куда ж денутся...

А.Б.