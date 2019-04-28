Путин не приедет!

Вчера мафиозная элита плюнула во всех наши детей! Вчера мафиозная элита окончательно разрушила мираж для миллионов сердобольных домохозяек и солидных отцов семейств, голосующих за власть. До этого дня конечно же все знали, что по блату дочки сыночки современных господ устраиваются на лучшие должности, отправляются на отдых вместо инвалидов и детдомовцев и даже выигрывают какие-то местные олимпиады и конкурсы.

Но в глазах обывателя, вот там, где-то далеко сидит барин и там где то есть справедливость, не может же быть так что бы это было не так. У миллионов простых людей разных сословий ещё оставалась иллюзия и даже мачта, что если трудиться усердно учиться, то можно ведь подняться на такие высоты что у тебя будет всё хорошо, ты будешь в шоколаде! Будь напорист, верь в сою звезду и всё у тебя получится, не здесь, а там где есть справедливость, где барин или Путин, обязательно рассудит, мы ж его крепостные, он же без нас не может.

Н. Некрасов. "Забытая деревня"

У бурмистра Власа бабушка Ненила

Починить избенку лесу попросила.

Отвечал: нет лесу, и не жди - не будет!"

"Вот приедет барин - барин нас рассудит,

Барин сам увидит, что плоха избушка,

И велит дать лесу",- думает старушка.

Кто-то по соседству, лихоимец жадный,

У крестьян землицы косячок изрядный

Оттягал, отрезал плутовским манером.

"Вот приедет барин: будет землемерам!-

Думают крестьяне.- Скажет барин слово -

И землицу нашу отдадут нам снова".

Полюбил Наташу хлебопашец вольный,

Да перечит девке немец сердобольный,

Главный управитель. "Погодим, Игнаша,

Вот приедет барин!" - говорит Наташа.

Малые, большие - дело чуть за спором -

"Вот приедет барин!" - повторяют хором...

Умерла Ненила; на чужой землице

У соседа-плута - урожай сторицей;

Прежние парнишки ходят бородаты;

Хлебопашец вольный угодил в солдаты,

И сама Наташа свадьбой уж не бредит...

Барина всё нету... барин всё не едет!

Наконец однажды середи дороги

Шестернею цугом показались дроги:

На дрогах высокий гроб стоит дубовый,

А в гробу-то барин; а за гробом - новый.

Старого отпели, новый слезы вытер,

Сел в свою карету - и уехал в Питер.

Нет не приедет! Не рассудит, чудес не будет! Вам вчера сказали, что у ваших детей нет никаких шансов в этой стране! Россия больше не ваша, Россия для них простой бордель в котором можно купить всё что угодно! Россия для них страна, в которой вы не имеете права даже на справедливость!

ШОК буквально вздыбил всех, у кого осталась хоть грамм совести!

Пишет Максим Галкин.

…………………………….Я потрясен тем, как пел Ержан Максим. Природный, невероятный голос, я просто поражен. Я могу сказать, что это очень нервно, и я постараюсь сделать все, чтобы мои дети никогда ни в каких конкурсах не участвовали, потому что это невыносимо больно, особенно когда несправедливо…………………...

В глубоком ауте Сергей Марков один из главных путинских оракулов…

Финал конкурса Голос.Дети на Первом Канале обернулся скандалом, он расширяется и может иметь косвенные политические последствия. И уже имеет общественные последствия. В конкурсе победителем была объявлена девочка Микелла Абрамова, которая является дочерью известной певицы Алсу. И внучкой известного нефтяного олигарха, бывшего члена Совета Федерации Ралифа Сафина. Большинство наблюдателей считают, что результаты подтасованы и победы достойны другие дети. Этот скандал может иметь очень большое общественное значение, так как укрепит мнение многих миллионов людей, что

1. Страна слишком коррумпирована. Слишком.

2. Образовалась прослойка "господ", которые являются людьми первого сорта, которые нарушают безнаказанно мораль и законы и правила.

3. Эти представители самозванной элиты воруют будущее у детей обычных людей. Они давят таланты обычных людей, не дают им раскрыться.

4. Существующая общественная система очень несправедлива.

5. Государственные власти или не могут защитить интересы простого человека от наглости властных и богатых, или даже возможно не хотят это, потому что сами находятся в альянсе с этими властными и богатыми, которые все захватили в стране.

6. Телевидение лжет.

7. Справедливости не хватает в стране как воздуха. Душно.

8. Все это делает неизбежными большие и возможно революционные изменения в стране в ближайшем будущем. Да, потрясения плохи, но виноваты в них не будущие революционеры, а сами власти, которые не способны управлять………………………..

Говорят, февральскую революцию 1917 года, начали женщины вполне себе представители среднего класса, которым перестало хватать белого хлеба.

Вчера у десятков миллионов мечтателей, верящих в доброго барина, забрали и белый и чёрный хлеб, и мечту о счастье их детей в России!

Надеюсь эти миллионы скоро поймут, что вернуть страну могут только они сами! Никакой барин никогда не приедет, никакого чуда никогда не будет! Продано всё, вы и ваши дети, проданы даже уже ваши внуки!

Ближайший Первомай, хороший повод народу напомнить о себе! Все по всей стране вливайтесь в колонны левых сил! Выходите на акции протеста! Нам больше нечего терять! Свой голос можем вернуть только мы сами и обязательно без барина! Барин должен уехать навсегда! Жить свободно, жить честно, жить по справедливости можно только тогда, когда у вас нет барина!

Только тогда у вас и у ваших детей появится возможность воплощать любые мечты, когда все мы выдавим из себя барина и желательно это сделать быстро, время больше не осталось, совсем!