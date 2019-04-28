В Казахстане назревает голодовка рабочих-газобетонщиков

В Актобе рабочие завода по выпуску газобетона грозятся объявить голодовку. На крайние меры рабочие вынуждены пойти из-за массового увольнения, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Накануне работодатель вручил им соответствующие уведомления. В итоге 75 человек со дня на день могут остаться без работы.

— Мы пойдем на крайние меры. Будем голодовку объявлять, а что делать?! Как домой нам приходить, семьям говорить. Что кушать? Все с детьми, в кредитах, — говорит рабочий ТОО «ТД Фатон» Дмитрий Девицын.

На самом предприятии объясняют: увольнение рабочих – тоже вынужденная мера. По словам учредителя ТОО ТД «Фатон», завод на грани закрытия. А причина, по словам бизнесмена, в том, что владелец железнодорожной ветви, по которой они перевозят сырье, не пропускает вагоны.

— Договор действующий у нас на руках. Он подписан, предоплата и деньги там есть. По какой причине нам не ставят вагоны, запрещают проезд, мы не знаем. Других же путей нет. Дело в том, что при отсутствии альтернативного железнодорожного пути, вагоны должны беспрепятственно проходить, — утверждает учредитель ТОО «ТД Фатон» учредитель ТОО «ТД Фотон» Александр Лукиенко.

В дело вмешались сотрудники департамента комитета по регулированию естественных монополий Актюбинской области.

От редакции: Неплохие для рабочего класса итоги приватизации, верно же? Вот вам "прогрессивная" роль частника в экономике хоть и не России, но ведь точно такого же, как Россия, осколка СССР. Они там и железную дорогу уже поделили на кусочки. А ведь находятся до сих пор в Казахстане рабочие, требующе своей доли от приватизации предприятий (на них уже, правда, не работая), пишущие челобитные Елбасы... А тем временем частник играет по выгодным ему одному правилам, и фрагментированная экономика тащит республику через неофеодализм ещё дальше в позапрошлое. К рабству уже не наёмному, а непосредственному. Куда деться безработным рабочим? К новым баям идти...

Д.Ч.

Материалы по теме:

Господа-рабочие Казахстана хотят защитить свои права акционеров...

О фэйковых профсоюзах, создаваемых в Казахстане неофеодалами (видео)