Берег Волги в Тверской области горит, но местные воры-властители не позволяют себя критиковать

Вечером в субботу, 27 апреля, в Кимрах из-за пала травы как спичка вспыхнуло левобережье Волги в районе Мыльцевского бора. У населения неадекватная реакция: они воспринимают трагедию как великолепное бесплатное зрелище к Пасхе, когда разговляются и радуются всему вокруг... За огненным штормом наблюдают сотни жителей города. На Савеловской набережной настоящее столпотворение. Люди звонят знакомым и приглашают их посмотреть «на горящую Мыльцевку».

О пожаре на берегу Волги в МЧС по телефону 112 сообщил редактор Tverigrad.ru Дмитрий Герасимов, который в данный момент находится в Кимрах. Огнеборцы отреагировали на звонок максимально оперативно. Сейчас отделения ПЧ борются с пламенем.

Как сообщили Tverigrad.ru в ГУ МЧС России по Тверской области, горит трава на площади в два гектара. Незадолго до этого кимрские огнеборцы потушили пожар в двухэтажном нежилом доме на улице Орджоникидзе.

В общем, чинуш в Тверской области есть, за что критиковать. Но сами чинуши после того, как их охватил "коллективный Клишеас" - не позволяют к себе подступиться!

Очередной оторвавшийся от реальности "слуга народа" вчера выдал грозный спич. В последнее время, кстати, после принятия закона Клишаса, чиновники решили, что они переместились еще на одну ступень божественной лестницы. А поэтому могут болтать нелепости и гадости в адрес народа в еще больших количествах.

В частности, глава Ржевского района Тверской области Валерий Румянцев предложил буквально вчера метод расправы с теми, кто не доволен работой чиновников и смеет об этом заявлять во всеуслышание. Вот послушайте, что изрек этот небожитель:

"Наверное, пора уже пинать ногами тех, кто приезжает тут дестабилизировать обстановку и полоскать местную администрацию, обвиняя ее в плохой работе. Надо их не хлебом-солью встречать, а пнуть ногой. Надо серьезно об этом подумать, если мы хотим сохранить имидж администрации Ржева".

Ну, надо же, какой непримиримый борец за попранную честь чиновников, которая, конечно же, ничем не запятнана! Между тем, жизнь этого многоуважаемого господина, который выступает патриотом и имиджмейкером вверенного ему района, состоит из сплошных "косяков".

Например, чиновник был судим. Попался Валерий Михайлович на зерне, которое клятвенно обещал за государственные деньги закупить для мельничного комплекса. Зерно предназначалось для производства хлеба, столь необходимого населению.

Но вместо необходимого хлебопекарного зерна пришло фуражное, да и то - всего половина от заявленного. А деньги, меду тем, растворились. Ни хлеба, ни зрелищ народу так и не досталось. Одним из самых активных "растворителей" средств оказался Румянцев.

Однако, после этого Валерий Михайлович не угомонился: он превратил две деревни в области в ареал крепостных рабов, добывающих полезные ископаемые.

Наверное, таким похабным речам про битьё ногами Валерия Михайловича научили уголовники из СИЗО, где он прохлаждался по делу о взятке и растрате госимущества.

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