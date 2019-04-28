Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Говорящая голова Путина не заметила требований рабочих об отставке главы Архангельской области

Опубликовано 28.04.2019 в разделе комментариев 1

силовигархия классоваяненависть архангельск севмаш
Говорящая голова Путина не заметила требований рабочих об отставке главы Архангельской области

Песков прокомментировал действия рабочих «Севмаша», которые во время телемоста с Владимиром Путиным развернули плакат с требованием отправить в отставку главу Архангельской области Игоря Орлова. 

«Я видел сообщения. Но, честно говоря, президент ничего не говорил, и я больше чем уверен, что он не видел плаката. Сам формат мероприятия вряд ли ему позволял вглядываться в то, что происходило на экране», — сказал Песков. 

23 апреля в Северодвинске спустили на воду подводную лодку «Белгород» — носитель беспилотных аппаратов «Посейдон». Ожидается, что многоцелевую систему «Посейдон примут на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России через два года. 

За церемонией спуска на воду при помощи видеосвязи наблюдал президент России, который в тот момент находился в Санкт-Петербурге. Там Путин посетил церемонию закладки двух серийных фрегатов проекта 22350 на судостроительном заводе «Северная верфь».

Кстати, в прошлом году в связи с аварией и последующим затоплением в поселке Росляково Мурманской области крупнейшего в России плавучего дока ПД-50 грузоподъемностью 80 тысяч тонн всплыли и другие интересные подробности. 

Оказывается, Северный флот и Объединенная судостроительная корпорация никакого отношения к 82-му судоремонтному заводу не имеют. 

В ходе "прихватизации по Чубайсу" это крупнейшее на Севере предприятие было акционировано и в феврале 2015 года правительство РФ распорядилось передать завод, который на тот момент входил в Объединенную судостроительную корпорацию в ЗАО "РН-Транс" (подразделение АО "НК "Роснефть).

Т.е. судоремонтный завод по сути оказался под руководством известного друга Путина - Игоря Сечина. 

Материалы по теме:

Авианосец "Леонид Брежнев" и силовигарх Игорь Сечин 

Диктатура пролетариата, либералы и тактические союзы

Политические похороны Путина прошли в Свердловске, Ленинграде, Брежневе

Лживый доклад о своих зарплатах врачи башкирского роддома встретили дружным хохотом (видео)

Для удаления сообщений о граффити с оскорблением силовигарха Путина опробован закон о неуважении к власти 

Следом за пенсионным возрастом правящий класс решил пересмотреть 8-часовой рабочий день на селе для женщин 



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик2484 написал 28.04.2019 12:58
сортирный Карлик, видимо, даун, поэтому сам ничего не может заметить?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Если бы выбор был между Зеленским и Путиным, за кого бы вы проголосовали?:
Результаты
Интернет-ТВ
Помни Одессу!
Помни Одессу!
27.04.2019
"Красная звезда" Богданова, "Аэлита" Толстого: Советский космос до космонавтики
"Красная звезда" Богданова, "Аэлита" Толстого: Сов...
28.04.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Говорящая голова Путина не заметила требований рабочих об отставке главы Архангельской области (1)
Берег Волги в Тверской области горит, но местные воры-властители не позволяют себя критиковать (2)
В Казахстане назревает голодовка рабочих-газобетонщиков (2)
Украина осталась без православной Пасхи (23)
А.Гречанинов. Три жизни (4)
Путин не приедет! (20)
Всевышний генералитет выразил рязанским десантникам вулканическое недоумение (13)
Главный технический герой "В бой идут одни старики" упал в Хабаровском крае (3)
Силовигарх Путин привычно пугает Украину "обезгаживанием" (4)
Коломенское, колыбель царской России? Да сроют ваше Коломенское к чертям скоро! (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Зе как психоисторический камешек под колесо
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: Найдено на Церкваче
Дарья Митина Дарья Митина: Пасха не задалась
Дарья Митина Дарья Митина: По местам боевой славы
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss