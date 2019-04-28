Говорящая голова Путина не заметила требований рабочих об отставке главы Архангельской области

Песков прокомментировал действия рабочих «Севмаша», которые во время телемоста с Владимиром Путиным развернули плакат с требованием отправить в отставку главу Архангельской области Игоря Орлова.

«Я видел сообщения. Но, честно говоря, президент ничего не говорил, и я больше чем уверен, что он не видел плаката. Сам формат мероприятия вряд ли ему позволял вглядываться в то, что происходило на экране», — сказал Песков.

23 апреля в Северодвинске спустили на воду подводную лодку «Белгород» — носитель беспилотных аппаратов «Посейдон». Ожидается, что многоцелевую систему «Посейдон примут на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России через два года.

За церемонией спуска на воду при помощи видеосвязи наблюдал президент России, который в тот момент находился в Санкт-Петербурге. Там Путин посетил церемонию закладки двух серийных фрегатов проекта 22350 на судостроительном заводе «Северная верфь».

Кстати, в прошлом году в связи с аварией и последующим затоплением в поселке Росляково Мурманской области крупнейшего в России плавучего дока ПД-50 грузоподъемностью 80 тысяч тонн всплыли и другие интересные подробности.

Оказывается, Северный флот и Объединенная судостроительная корпорация никакого отношения к 82-му судоремонтному заводу не имеют.

В ходе "прихватизации по Чубайсу" это крупнейшее на Севере предприятие было акционировано и в феврале 2015 года правительство РФ распорядилось передать завод, который на тот момент входил в Объединенную судостроительную корпорацию в ЗАО "РН-Транс" (подразделение АО "НК "Роснефть).

Т.е. судоремонтный завод по сути оказался под руководством известного друга Путина - Игоря Сечина.

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