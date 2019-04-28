"Монстрация" влилась в "Левый марш" к ОКП сотоварищи

Шествие с абсурдистскими лозунгами "Монстрация" пройдет в Москве 1 мая в составе "Левого марша" левых общественно-политических движений. Об этом сообщил "Медузе" один из организаторов акции Леонид Юлдашев и подтвердил "Афише Daily" идеолог "Монстрации", новосибирский художник Артем Лоскутов.

Лоскутов пояснил, что "монстрантам" пришлось присоединиться к шествию "Левых сил" после шести отклоненных заявок. Он отметил, что "во всех нормальных городах" "Монстрация" проходит давно, а в Москве - "с перебоями".

"В прошлом году вот была по тому же маршруту, с тем же "Левым блоком", или как их там зовут", - сказал активист. По словам Юлдашева, сбор участников шествия назначен на 13:00 1 мая на пересечении улиц Дружинниковской и Заморенова в районе станции метро "Баррикадная".

"По большей части содержание транспарантов выглядит предельно абсурдизированным и аполитичным, однако они имеют многозначность, - говорится в описании предстоящего мероприятия на странице московской "Монстрации" в Facebook. - Это действо не по сценарию, дата известна заранее (1 мая каждого года), автор обозначает лишь место и точное время начала, остальное - это импровизация участников действа".

Ранее Лоскутов сообщил, что "Монстрация" пройдет, предварительно, в 30 городах России и других странах. В частности акция согласована с властями болгарского Пловдива и белорусского Могилева, передает "Интерфакс". Список российских городов указан на странице мероприятия в социальной сети "ВКонтакте".

От редакции: Как говорится, организаторы узнали из СМИ... Впрочем, наш "Левый марш" давно стал своеобразным ковчегом для тех, кто сторонится унылого законопослушного шествия "парламентских левых", десятилетиями изображающих оппозицию при правящем классе. Уж лучше абсурдизм, чем зюгановщина. В этом году и РСД к нам примыкает - что ж, да здравствует весёлая перекличка конрастирующих лозунгов (а "Другая Россия" с нами ходит давно) типа "Россия всё, остальное ничто!" - "Наша родина СССР!" (СКМ) - "Наше отечество - всё человечество" (ЛСД)! Где, как не на мирном Первомайском марше "переливаться" левому спектру молодых политических сил? Артёма я лично знаю со Второго лагеря Че Гевары (2005), который организовывал МЛФ, и это как раз наш лагерь в тот раз разгонял нынешний министр-капиталист и тогдашний губернатор Ткачёв, подняв по тревоге "погранцов" после сюжета на НТВ. Да будет так - повеселимся, помаршируем и помитингуем всей разношерстной ватагой!

Дмитрий Чёрный, член ЦРК ОКП

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