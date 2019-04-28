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Московский листок

"Эхо войны" оторвало руку собиравшему металлолом ленинградцу

Опубликовано 28.04.2019 в разделе комментариев 0

вов ленинград металлолом
"Эхо войны" оторвало руку собиравшему металлолом ленинградцу

В Ленинграде днём произошел взрыв. На место выехали специалисты ОМОН, рассказали «ПД» в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу и Ленинградской области. Как уточнили в ведомстве, сейчас взрывотехники выясняют причины инцидента и обследуют территорию на наличие других потенциально опасных предметов. Отметим, что взрыв прогремел на Октябрьской набережной. 

По данным районной администрации, в результате "хлопка" пострадал молодой мужчина. Он исследовал акваторию у берега в поисках металлолома, однако наступил на снаряд, который сдетонировал. По предварительным данным, это мина времен Великой Отечественной войны. 

Пострадавший жив, но получил множество ранений. Уточняется, что ему оторвало руку. Сейчас мужчине оказывают медицинскую помощь в больнице. 

Кто-то из обывателей тотчас подумает - мол, парень знал, на что шёл. Чего он там шарил-то, чего дома не сиделось? Но вы подумайте, чем занята молодёжь! Металлолом собирает, в поиске средств к существованию...

Впрочем, и без "эха войны" в Ленинграде из-за попустительства власть предержащих погибают мирные обыватели. Погибают на собственных кроватях, где, как может показаться другим обывателям, самое безопасное в мире место. Но времена Собчака, Яковлева и Матвиенко, когда "сосули" убивали прохожих и даже младенцев в колясках, а теперь и нынешние времена Беглова - упорно доказывают обратное. От износа советской и ранней постсоветской (некачественной) инфраструктуры можно погибнуть даже во сне.

Жительница Санкт-Петербурга погибла 8 апреля в результате прорыва трубы с кипятком в Красносельском районе, возбуждено уголовное дело. Произошедшее напоминает трагедию в петербургском кафе в сентябре 2018 года, когда в результате прорыва трубы с горячей водой двое молодых людей буквально сварились заживо. 

Инцидент произошел 8 апреля около 3:30 по московскому времени на 2-й Комсомольской улице, 49. Напором горячей воды выбило окно и рамы в квартире на первом этаже. Женщина 1955 года рождения погибла на месте от термических ожогов. Ее сын тоже получил ожоги, но отказался от госпитализации, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".  

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