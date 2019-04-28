Венесуэла не подлежит колонизации США, заявил Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил об освобождении своей страны от министерства колоний Соединенных Штатов — так политик прокомментировал выход из Организации американских государств. МИД России указало, что США пытаются воспрепятствовать международным контактам Каракаса.

Выход страны из Организации американских государств (ОАГ) является важным шагом для Каракаса к тому, чтобы не быть сателлитом Вашингтона, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«Мы освобождены от министерства колоний Соединенных Штатов, интервенционистской и не заслуживающей уважения организации, попирающей демократические принципы и международное право. Наша боливарианская и независимая родина говорит: прощай, ОАГ!», — написал политик в твиттере.

Он также пообещал, что его страна впредь не подпадет под влияние какого-либо другого государства и опубликовал фото митинга в свою поддержку, передает ФАН.

«Прекрасное проявление радости мужчин и женщин нашей Родины. Мы демонстрируем с высокой моралью и достоинством, что Венесуэла не является и не будет колонией какой-либо империи.

Мы вышли из ОАГ и никогда не вернемся», — указал Мадуро.

Напомним, в начале января участники латиноамериканской Группы Лимы, за исключением Мексики, заявили о непризнании нового президентского срока Мадуро. Соответствующий документ подписали представители Аргентины, Бразилии, Гайаны, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Перу, Сент-Люсии и Чили. Новый срок Мадуро на посту президента Венесуэлы также не признала Организация американских государств, а Парагвай объявил о разрыве дипломатических отношений с Каракасом.

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