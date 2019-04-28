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Московский листок

У фэсба Черкалина при обыске найдены чемоданы с деньгами

Опубликовано 28.04.2019 в разделе комментариев 1

коррупция фэсбы классоваяненависть
У фэсба Черкалина при обыске найдены чемоданы с деньгами

У задержанного 25 апреля начальника 2-го отдела Управления «К» ФСБ (курирует банковский сектор) Кирилла Черкалина, который, как сообщали осведомленные источники около десяти лет руководил фэсбами, присматриваюшими за деятельностью ЦБ и банков. 

В настоящий уже второй день подряд ведутся обыски и другие следственные действия с полковником, которого уже окрестили «вторым Захарченко». Как сообщала Медуза, Черкалина подозревают в получении взяток в особо крупном размере. Другие источники проводят связь между задержанием Черкалина и Алексея Хотина, владельца «Югры». 

И, как обычно, несколько интересных деталей: фото чемоданов, набитых банкнотами. Ну не могут они жить по-другому.

Напомним, это уже третий за неделю скандал с "героями" из ФСБ. Басманный суд Москвы 26 апреля принял решение заключить под стражу бывших сотрудников управления "К" СЭБ ФСБ полковника Дмитрия Фролова и Андрея Васильева по обвинению в хищении, сообщает РИА "Новости". Следствие просило арестовать их до 25 июня. 

Фролов и другие фигуранты этого дела обвиняются в хищении 490 миллионов рублей у главы строительной компании. Следствие установило, что силовики запугивали бизнесмена по фамилии Гляделкин уголовным делом. Так как это ставило под угрозу реализацию проектов по строительству жилых домов в Москве, предприниматель передал вымогателям принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО. 

"В 2011 году Фролов, действуя в составе преступной группы, убедил потерпевшего передать ему имущество при строительстве на общую сумму 490 млн рублей. Он пообещал потерпевшему за это прекратить уголовное преследование. После получения прав на имущество все было распределено между участниками группы", - сказал следователь в суде.  

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Всего комментариев к статье: 1
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Уже день второй ...
настоящий в подряд написал 28.04.2019 21:01
Вот что это за бредовая фраза: "В настоящий уже второй день подряд". Я не понимаю, авторов статей набирают из школьников начальной школы?
.
Вас читать невозможно, господа-товарищи. Это изнасилование русского языка
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