Зе как психоисторический «камешек под колесо»

Победа Зеленского все-таки стала своеобразным «камнем под колесо» всему нынешнему ходу событий. Она начала ломать ту самую «новую нормальность», что Кремль выстраивал после событий 2014 года. Причем как в РФ, так и на Украине. И это нам с вами выгодно. Ибо ускоряет глубочайший кризис в обеих выморочных «суверенностях».

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Например, победа Зе вызвала реакцию Кремля в виде запоздалой на 5 лет раздачи гражданства в ЛДНР. Которая ломает треклятые Минские протоколы и втравливает Кремль в новый виток противостояния с Западом, в новые санкции. Что, как вы понимаете, только ускорит огромные «успехи» власти РФ в экономике. Все новые и новые «популярные» меры в виде выжимания масс и промышленности налогами/поборами – с дальнейшим падением экономики.

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Это усиливает и напряжение в обществе. Нас, националистов, злит половинчатость решения Кремля о гражданстве. Мало того, что садистски выжидали 5 лет – так пенсионеры ЛДНР должны для получения пенсий переселяться РФ. При том, что пенсионерам в Абхазии или в Израиле власть косолапых платит пенсии без требований к переселению в РФ. То есть, русские Новороссии приравниваются к какому-то быдлу, к унтерменьшам. Ради вашей грошовой пенсии пожилые русаки Донбасса должны бросать свои дома и квартиры и невесть как (и куда?) перебираться в РФ. Да, такого циничного издевательства мы власти никогда не простим.

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Либералы-«заукраинцы» (прозападники) начали обработку своей паствы по другой линии. Слушаю Дризе на радио «Коммерсанта». Итак, расеяне, вам и так повысили пенсионный возраст (и пенсии мизерные) – а теперь придется еще и за счет Пенсионного фонда кормить этих донбассцев. И вообще придется кормить ЛДНР, отказывая в финансировании таким важным проектам, как мост через Лену в Якутии и прочим подобным проектам. В общем, русские Донбасса вас объедать примутся, балласт они, мол, бесполезный. Наряду с Крымом.

Понятно, что аргументация гнилая. Одной прибыли ЦБ РФ (свыше триллиона рублей) хватит, чтобы провести нормальную экономическую операцию. То есть, пустить эти средства на субсидии промышленности по линии Фонда поддержки развития индустрии и через программы поддержки производства агромашин и стройдортехники Минпромторга. Опыт говорит, что там 1 рубль господдержки дает отдачу в полтора рубля поступлений в бюджет в первый же год. А уж из этих средств можно оплачивать пенсии всем (не только донбассцам).

Разве Донбасс с Крымом нас объедают? Можно не тратить сумасшедших денег на содержание сирийского режима Асада, на громадные вливания в восстановление Сирии и на бесполезную войну в ней, как давно доказывает Максим Калашников. Можно не вливать триллионы в нежизнеспособные банки РФ, откуда эти рубли никак не попадают в реальный сектор (доля кредитов в модернизации предприятий в РФ – не более 12%).

Можно реально бороться с воровством, делая бюджетные расходы как минимум на 30% эффективнее. Можно конфисковывать богатства ворья втрое интенсивнее. Можно, наконец, провести протекционистский маневр, возвращая в производство РФ как 25 триллионов сбережений, так и триллионы из-за рубежа.

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Партия Дела для этого предлагает четкую программу.

Во все века принципы покровительственной экономической политики (протекционизма) пребудут незыблемыми. Вот они:

- Вывоз из страны необработанного сырья облагается высочайшими пошлинами, зато они почти символичны – для экспорта готовых изделий. Не хочешь платить кусачие пошлины – перерабатывай сырье в высокопередельные продукты на Родине.

- Точно так же ввоз в страну необработанного сырья – это самые низкие импортные таможенные тарифы, зато высокие – на импорт готовых изделий. Не хочешь их платить – ставь производство в России, будь ты хоть отечественным производителем, хоть иностранной корпорацией.

- Аналогично применяются меры нетарифного регулирования – стандарты качества, импортные квоты, санитарные нормы, утилизационные сборы.

- То, что тратится на закупки и подряды из государственного бюджета, должно идти отечественным производителям, создавая рост реального сектора и числа достойных рабочих мест.

- Протекционизм – это субсидии государства (как на Западе и в Китае) самым эффективным отечественным производителям, налоговые льготы на вложения собственных средств в модернизацию предприятий, доступные, длинные и дешевые кредиты производителю и потребителям, софинансирование государством новой, высокотехнологичной продукции и НИОКР.

Протекционизм – это не «железный занавес», а возвращение в страну десятков триллионов рублей из оффшоров и «кубышек», это превращение их в тысячи новых предприятий! Ибо теперь строить в РФ заводы, фабрики и агрохозяйства станет выгодным, рентабельность производства восстанавливается. Импорт не запрещается. Хочешь покупать иностранное – покупай. Но плати «налог на борьбу с безработицей» - таможенную пошлину, что уравнивает условия конкуренции между производителями в РФ и за рубежом.

Новый курс – это установление справедливых таможенных пошлин, которые уравнивают условия ведения производства и бизнеса в России и у ее конкурентов. Если Бог наделил нас огромными расстояниями и долгими зимами с трескучими морозами, если нашим согражданам для жизни недостаточно чашки риса в день и трусов с футболкой, если нашим конкурентам достались теплые незамерзающие моря и мягкий климат – наши ввозные пошлины уравняют условия конкуренции.

Наш Новый курс – мягкая кредитно-денежная политика, как в нормальных странах. Это возможность взять кредит под 3% годовых и для производителя, и для покупателей. Это возможность быстро обновить наши предприятия, дать работу десяткам миллионов умелых рук и светлых умов для первых, а для вторых – взять посильные ссуды на покупку жилья, автомобиля, мебели, бытовой техники. Рушится ипотечное и долговое рабство, не нужно кормить ростовщиков, выплачивая им изуверские проценты и оставаясь на хлебе и воде. Дешевые деньги не уплывают за кордон, на закупки импорта.

Новый курс – это беспощадная деоффшоризация экономики. Пример «Ростсельмаша», ПТЗ и других заводов говорят о том, что можно вести бизнес, не пользуясь оффшорами. С определенного момента все, что принадлежит оффшорам в стране, конфискуется государством и выставляется на честные торги. Не хочешь лишиться собственности – переводи деньги в РФ до указанного срока, вкладывай их в новые производства, транспорт, строительство, науку, торговлю.

Новый протекционистский курс – это изгнание иностранцев и спекулянтов с валютной биржи, это продажа валюты только под реальные внешнеэкономические контракты. Так, что никакой прохвост не сможет, взяв дешевый кредит, побежать с ним на валютную биржу и скупать доллары. Берешь кредит – трать его на Дело, на производство, на покупку прежде всего отечественных товаров. А покупаешь импорт – плати за него и ввозные пошлины, «налог на создание безработицы»!

Новый курс есть замораживание тарифов естественных монополий – газовой, железнодорожной, электрических, трубопроводных.

Новый курс – это никаких повышений тарифов после введения дешевого кредита! Нужно перевооружать естественные монополии? Пиши план, обоснуй затраты, не содержи своих телеканалов и футбольных команд, не строй роскошные офисы и не врубай фантастические зарплаты высшим управляющим. А государство тебе ассигнует нужные инвестиции за свой счет. Закупай на них генераторы, турбины, локомотивы, трубы и прочее нужное для дела, но только их.

Это введение прогрессивной шкалы обложения личных доходов при одновременном введении налоговых льгот для предприятий.

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Вот что надо делать, чтобы спасти РФ и чтобы денег на все хватало. Чтобы вовлечь в гигантскую новую индустриализацию и Белую Русь, и Донбасс. Но «заукраинские» либерасты об этом молчат, переводя все стрелки на то, что якобы придется кормить русских Донбасса. Мол, паспортизация съест 100 млрд. рублей.

Да ест нас (и на сотни триллионов!) совсем иное. Но тут либералы типа Дризе затакают языки в одно место. Зато они раскачивают ситуацию по своей линии. Ну что ж, сие также отнесем к концу «новой нормальности».

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Однако и на Украине победа Зеленского вызывает турбулентность. Реакцией на победу стало то, старая власть, потерпев крах с ультранационилистическо-милитаристским курсом (Армия! Мова! Вира!) подложила новому президенту (цивилизованному национал-либералу и популисту) свинью в виде илиотского «Закона о языке».

Во-первых, он в корне противоречит программе Зеленского: «Вы можете говорить хоть на мове, хоть на русском, главное – будьте гражданами Украины, ей верными. А вопрос языка не должен раскалывать страну». Зеленский – четкий сторонник двуязычия. Он не раз в своей кампании и в «Слуге народа» показывал, что игры с принуждением говорить только на мове – четкая игра на раскол Украины, на отвлечение масс от основных проблем республики (коррупции, нищеты, упадка производства).

Во-вторых, пресловутый закон о принуждении к мове действительно влечет за собой и разделение масс на Украине, и новые всплески шизофренической борьбы с великорусским языком, и разорение печатной прессы.

В-третьих, он прямо провоцирует конфликт новой президентской команды с Верховным Советом (Радой), повторение противостояния «Ельцин-Хасбулатов» в новом обличье. Он разжигает серьезный политический кризис нс Украине в условиях ее преддедолтного состояния и настоящей войны внутри нее.

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По раскладам Максима Калашникова, все это ускоряет крах господствующих «элит» как в РФ, так и на Украине. Приход новой волны глобального кризиса выступит катализатором краха. Ведь она неминуемо уронит цены на сырье, причем на годы. При том, что экономики и РФ, и Украины – сырьевые и «первопередельные». Если РФ стоит на вывозе газа, нефти, леса, зерна, металлов, то Украина – на экспорте угля, марганца, того же непереработанного зерна, металлургической продукции, крупнотоннажной химии. Так что падение спроса (и цен) на все это врежет и Москве и Киеву буквально под дых.

Так что готовимся к неизбежному. К схватке за сохранение РФ и за Новый курс. Причем в условиях жесточайшего кризиса, нищеты и отчаяния. Пока текущие события только приближают хаос и смятение, причем везде.

Напоминаем, что митинг национально-патриотической и красной державной оппозиции «Помни Одессу» пройдет в Москве 2 мая в 13 часов на Суворовской площади. Приходите все!