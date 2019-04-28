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Московский листок

Цена "путинских вилок"

Опубликовано 28.04.2019 в разделе комментариев 0

Максим Калашников, эль Мюрид, Анатолий Баранов – в многотемной программе.

2 мая, Москва, 13 часов, Суворовская площадь. Митинг "Помни Одессу".

- Оправдались ли «путинские вилки»?

- Нужен ли нам бесполезный подводный крейсер «Белгород» с не менее провальными торпедами «Посейдон», когда в стране разваливается здравоохранение?

- Какие «успехи» в Сирии показала VIII Московская конференция по международной безопасности MCIS-2019?

- Что там с Донбассом?

- Существует ли вообще стратегия внешней политики РФ? Ценные признания Шапиро-Соловьева.

- Почему новый украинский национализм оказался сильнее российского?



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