Переговоры Зеленского с Путиным начались в фейсбуке

Избранный президент Украины Владимир Зеленский впервые после победы обратился к российскому лидеру Владимиру Путину... в фейсбуке.
Он заявил, что готов к переговорам с Москвой.
«С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России», — отметил Зеленский.
По его словам, конкретным шагом на пути к нормализации отношений между странами может стать обмен граждан по принципу «всех на всех».
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Наверно, следовало бы ответит президенту Зеленскому в твиттере. Или послать ему котиков в инстаграмме.
Если глава государства использует в переговорах с другим главой государства такие средства коммуникации, то каких результатов ждать избирателям?
А.Б.
Национал -коммунист написал 29.04.2019 00:57
Когда будет решаться украинский вопрос?
Учитывая, что нынешняя власть как в России, так и на Украине не просто лишена настоящей самостоятельности, но реализует волю противников русского народа, вопрос “Когда?”- совершенно ясен. Тогда, и только тогда, когда русский народ найдет в себе силы и разрушит существующие государственные системы. Прежде всего это должно произойти в России. Без свержения этих буржуазных систем, которые занимаются не только эксплуатацией народа, но и пытаются разрушить его изнутри, ситуация никогда не сдвинется с мертвой точки.
Как будет решаться украинский вопрос?
Здесь я говорю о настоящем решении, а не его имитации. Учитывая, что настоящее решение украинского вопроса будет происходить только после слома существующей в России и на Украине капиталистической системы колониального типа, оно будет проходить в условиях неизбежной гражданской войны. Начавшись в России, эта война не ограничится только ее территорией, но неизбежно перейдет на территорию Украины, уже в качестве национально-освободительной.
Настоящее решение украинского вопроса может быть только одним: возвращение Украины в состав русского государства, соединение двух крупнейших частей русского народа воедино.
При этом некоторым западным районам Украины целесообразнее всего дать возможность полного отделения.
Национал -коммунист написал 29.04.2019 00:56
Носит ли это противопоставление совершенно естественный характер, или же является результатом злонамеренных действий со стороны? События последних лет неопровержимо указывают на существование заранее спланированного, тщательно продуманного обмана народных масс. Как со стороны одной государственной власти, так и со стороны другой государственной власти. Которые, в свою очередь, являются лишь послушными исполнителями единого внешнего замысла.
Почему стал возможен этот чудовищный обман? Во-первых, главную роль здесь сыграло уже существовавшее четверть века разделение русского народа на территориях разных государств. Такое разделение неизбежно породило разницу политических и экономических интересов. Во-вторых, сказались культурные и языковые различия между двумя крупнейшими частями одного народа. Военный конфликт придал этим различиям, самим по себе несущественным, очень большое значение. В-третьих, к моменту начала прямого конфликта, в отдельных областях Украины сложился искуственно выращенный субэтнос, чьей основной чертой является прямое противопоставление русским его новой, выдуманной идентичности. Основой для этого субэтноса, его ядром стали этнические группы запада Украины, чья ненависть к русским сложилась исторически. Все вышеизложенное было с успехом использовано в деле разжигания конфликта.
Кто является “заказчиком” этого конфликта? Это- мировой капитал в той его ипостаси, которую в России принято называть “страны Запада”.
Кто является его непосредственным организатором? Российская и украинская высшая государственная власть. И одна, и вторая являются, по сути, двумя ветвями одной колониальной власти. Власти, поставленной победителем над побежденным. Оккупационной власти, возникшей по факту поражения СССР, а значит, русского народа, в Холодной войне.
Понимание последнего факта, действительное осознание его, очень важно для тех граждан России и Украины, кто все еще тешит себя иллюзиями. Естественному стремлению русского народа к единству наш враг противопоставил тщательно разработанный план по его разделению. Это- мина под будущее русского народа, вынужденного жить на своей земле под флагами разных государств и враждовать с самим собой.