Переговоры Зеленского с Путиным начались в фейсбуке

Избранный президент Украины Владимир Зеленский впервые после победы обратился к российскому лидеру Владимиру Путину... в фейсбуке.

Он заявил, что готов к переговорам с Москвой.

«С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России», — отметил Зеленский.

По его словам, конкретным шагом на пути к нормализации отношений между странами может стать обмен граждан по принципу «всех на всех».

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Наверно, следовало бы ответит президенту Зеленскому в твиттере. Или послать ему котиков в инстаграмме.

Если глава государства использует в переговорах с другим главой государства такие средства коммуникации, то каких результатов ждать избирателям?

А.Б.