Скончался советский создатель Ила-76 и Ила-96

Знаменитый советский и российский авиаконструктор Генрих Новожилов скончался в возрасте 93 лет в воскресенье, 28 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

«К большому сожалению, сегодня умер знаменитый авиаконструктор, создатель таких самолетов, как Ил-76 и Ил-96 Генрих Васильевич Новожилов», — сказал собеседник агентства.

Предварительная причина смерти и дата похорон пока не называются. Тем временем информацию на своей страничке в Facebook подтвердил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Кроме создания таких проектов, как тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76, пассажирский широкофюзеляжный самолет Ил-96, Новожилов прославился работой над двухмоторным турбовинтовым самолетом Ил-114. Кроме того, он являлся генеральным конструктором авиационного комплекса имени Ильюшина.

От редакции: Вот уж для кого-кого, а для нашей семьи Ил-76 - воспоминание личное. Летала мама с отцом вместе в штурманской кабине из Магадана в Москву, а место штурмана как раз располагается внизу, где застеклённый "подбородок" Ила-76. Мама говорит - и страшно, и красиво, летишь над землёй, как ангел, без видимой опоры, днём и ночью... Великие без преувеличения не только по грузоподъёмности самолёты создавали в СССР, чего не скажешь о суперджетах и прочих изделиях припутинского вымирающего авиапрома. Не случайно же он, Путин, летает сам на Иле 96-м? Стыдно на иностранном-то - да и надёжнее на широкофюзеляжном, советском.

Утраты нынче все невосполнимые. Не люди уходят - научно организованная, воспитанная и выстроенная на иом базисе система, инженерное мышление советское, высокого полёта проектировки. Задачи ставились иные страной и партией, вот и рождались гении, или даже становились ими из простых рабочих - потому что Октябрь показал, как это и для чего делается. Коммунизм как будущее притягивал к себе "машины удивительные" - вот и они, и мы рождались по плану, заставляя семенить следом буржуазных спецов с их недальновидной "коммерческой жилкой".

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР